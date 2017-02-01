洗脸时千万别犯这5种错

核心提示：每天两次的面部清洁你以为真的那么简单没有学问吗？我只能说你图样图森破。小编告诉你５大洗脸误区，千万别犯罗。

同样是清洁，为什么别人洗过的脸干净滑嫩无残留像剥了壳的鸡蛋，你洗过的脸还是像没剥壳的荔枝？小编告诉你：你可能犯了这5大洗脸误区！

冷水洗脸

很多人觉得夏季炎热，用冷水洗脸好想感觉更清爽，也特别舒服。但有句话说“冷水灌汗，有形之水郁遏皮毛。闭其汗湿。所以身热疼重。”大概意思是说人们在炎热出汗的时候，血液循环会加快，毛孔张开，血管也扩张。如果突然用冷水浇，那么毛孔会迅速的闭合，血管收缩，散热的渠道就停止了，反而让我们感觉更热。另外，很多卸妆产品，用温水才可以更好的乳化，如果用了冷水无法乳化完全造成清洁不彻底，反而容易引起粉刺、痘痘。

多次洗脸

一般来说，每天早晚各清洁一次面部已经足够，无须更多次的清洁。每日多次使用清洁产品会刺激皮肤的皮脂膜，破坏脸部肌肤的油水平衡。我们的皮脂膜同时会起到隔离空气中的污物、细菌的作用。皮脂膜受损，皮肤的抵御能力受挫，皮肤就更加容易受伤害，也变得没有光泽感。虽然你感觉清洁之后皮肤好像干净多了，舒服多了，但是长久以往，皮肤只会变得更加爱出油，成为“内油外干”的典范。

不卸妆

虽然你不一定每天都会上底妆，但是炎热的夏季，防晒霜、隔离霜确实必须使用的。化学防晒产品中的化学剂，物理防晒产品在脸上形成的保护膜，都需要卸除。市面上有一些防晒产品表明了态度说我们就是不需要卸妆，我们就是温水可卸的乖宝宝，但除了已标明的无须卸妆的防晒、隔离产品，大多数的防晒、隔离产品扔需要使用卸妆产品单独卸除，特别是那些防水的产品，就更加需要认真对待。

时间过长

洗脸并不是洗的越久越好哦，洁面时，按照从T区、下巴，再到两颊和边角的顺序仔细清洗，也可以借助洁面仪等工具。总的洗脸时间不宜过长（不超过1分钟），避免皮肤过于干燥。同时注意洁面产品要用清水洗干净，确保无残留。

强效清洁

洁净能力太强的产品，会刺激皮肤的皮脂膜，破坏油水平衡，使皮肤状况恶化。因此，选购产品时，必须要考虑伴随着强效洁净力的皮肤刺激性。ph的均衡破坏，ph变低，皮肤酸性化，会过度分泌油分。ph上升成为碱性的话，角质层受损，皮肤干燥，进而诱发过敏等问题，因此维持ph的平衡不容忽视。