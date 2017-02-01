面膜敷对了才能事半功倍

核心提示：相信全世界的女性都在用面膜护肤方法，这是最简单也是最有效的方式。可是经常敷面膜，但是皮肤还不见好，那你是不是走进了误区呢？小编就为大家介绍敷面膜都正确方法。

误区1：强效面膜天天敷

护肤是最不能心急的事情，很多MM为了速成一个美肌，天天使用如深层清洁、抗老、祛斑的面膜。这就像吃补品一样，东西虽好但是吃多了会营养过剩，反而加重肌肤负担。

误区2：油性肌肤只用控油面膜

很多时候油性肌肤像个油田一样，每天都是大量出油，所以很多MM就拼命使用控油面膜。其实很多时候脸部出油是由于水油不平衡而造成的，一味的控油不补水，是无法改善肌肤状况的。

油性肌肤做面膜需冷藏

油皮的脸上总是因为油脂变得暗沉甚至长痘。最好要选择具有补水控油效果的面膜，并在敷面膜之前要把面膜放在冰箱里冰后再使用。因为低温的面膜可以抑制皮脂的分泌，同时还可以让毛孔变得细致。

干性肌肤做面膜需打底

干性肌肤在使用面膜之前，一定要使用化妆水打底，因为干性肌肤本身的保湿能力较弱，因此细胞也会因为缺水变得不饱满，这也会影响肌肤对面膜的吸收。所以干性肌肤在敷面膜之前要增强肌肤对面膜的接纳度，使保湿成分及营养更好的渗透到肌肤里。

敏感肌肤做面膜前不要去角质

敏感肌敷面膜的时间，每次不要超过15分钟。敷面膜前不要去角质，在洁面后就可以将面膜敷到脸上，而摘掉面膜后应该尽快进行基础护肤。而面膜一般选择保湿性的面膜可以保证皮肤不会过敏。