小黄瓜，大用处！一根黄瓜就可改善你的皮肤

核心提示：相信春节假期，大家都在家里玩疯了吧，熬夜、大鱼大肉，这些都超毁肤质，还不赶紧给皮肤做做修复，如何修复呢？如果有面膜就用面膜，没有的话也可以用黄瓜哦！
相信春节假期，大家都在家里玩疯了吧，熬夜、大鱼大肉，这些都超毁肤质，还不赶紧给皮肤做做修复，如何修复呢？如果有面膜就用面膜，没有的话也可以用黄瓜哦！
一、黄瓜面膜有什么功效？
1. 补水：冬季皮肤干燥是最主要的问题，而黄瓜正好能补水。在每天清洁好肌肤之后，敷上黄瓜切片，那不仅能够为肌肤补充水分，还可以美白肌肤哟！
2. 除细纹：经过几天的熬夜再加上放假前的加班，你眼部的细纹肯定是又多了许多吧！别急，一根黄瓜就能搞定，黄瓜中含有丰富的黄瓜酶，能够促进人体的新陈代谢。用黄瓜切片敷脸的话可以舒展脸上的皱纹以及滋润肌肤。
3. 控油：如果你是油性肌肤，那黄瓜面膜是最好的护肤品了，因为它还能控油哦！洁面后用黄瓜薄片敷在脸上，大约3分钟之后取下来。坚持使用的话，能够解决脸部出油多的问题哟！相比吸油纸等控油产品，黄瓜面膜效果更好。
4. 祛斑、消眼袋：黄瓜面膜具有去斑，消除黑眼带的作用。黄瓜能摄取身体多余热量，还能消除皮肤的发热感，使发热皮肤平稳，同时排出毛孔内积存的废物，去除褐斑，使肌肤更加美丽，特别对容易出汗及脸上常长小疙瘩的人更适宜。
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