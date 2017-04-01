只要选对防晒霜 你这个夏天不会黑！

核心提示：夏季不小心就要来了，防晒是去斑关键。夏天的紫外线强，祛斑产品什么好，如果不能有效防晒，深层的色素斑就会浮到真皮或表皮。这也是为什么有的人一到夏天就会长斑的原因。因此，出门前一定要做足防晒功夫，防晒油是必不可少的，在购买太阳镜和阳伞时也要主要认清UV的防晒标志。

夏季不小心就要来了，防晒是去斑关键。夏天的紫外线强，祛斑产品什么好，如果不能有效防晒，深层的色素斑就会浮到真皮或表皮。这也是为什么有的人一到夏天就会长斑的原因。因此，出门前一定要做足防晒功夫，防晒油是必不可少的，在购买太阳镜和阳伞时也要主要认清UV的防晒标志。

夏季就要来了，爱美的美眉会发现在户外走动一下，脸上的色斑会涌现出来。夏天一定要注重防晒，不然很容易晒黑，导致黑色素沉着，色斑就渐渐出来了。为此，小编收集了一些夏季防晒心得，希望能够给女性朋友带来帮助。

夏日防晒祛斑攻略

1.防晒是去斑关键。夏天的紫外线强，祛斑产品什么好，如果不能有效防晒，深层的色素斑就会浮到真皮或表皮。这也是为什么有的人一到夏天就会长斑的原因。因此，出门前一定要做足防晒功夫，防晒油是必不可少的，在购买太阳镜和阳伞时也要主要认清UV的防晒标志。

2.防止毛孔阻塞，随时保持毛孔通畅，彻底实施按摩、敷面、吸除沉淀色素之祛斑护理工作。

3.要充分补水，每天至少要喝8杯水。多摄取维生素C含量高之美白食物及水果。

4.祛斑部位保持清洁，还要保证每天有充足的睡眠时间。

5.保持愉快的心情，缓解心理压力。

6.保证全面均衡的营养，避免食用色素含量高的食物、饮料，如已形成习惯，可考虑食用一些代用品，用糖果等帮助戒烟；用清香的绿茶和新鲜的小番茄来代替提神的浓郁咖啡。

7.不要和咖啡、茶，不要吃酱油、羊肉、牛肉、鸡肉、姜、西芹、海鲜，禁烟酒等刺激性的食物，以及酸性食物，特别注意千万不可吃发酵类的食物，以免引起过敏或发炎。如果您是过敏体质，祛斑时须向医生说明，以便医生调整使用防过敏的方式祛斑。

8.淡斑的美容产品可用以应急。在一些重要场合，可用淡斑笔或者遮瑕膏来暂时充场面，虽然不是长久之计，但是可以暂时保持最佳状态。当然，护肤才是正道，不能遮掩蒙混，这样斑会越长越多的。

9.平时使用化妆品时，一定要避免用含铅、汞、碱、酸的护肤品，否则容易形成色素沉淀，形成颜色斑，给皮肤带来不可逆转的伤害。

10.如果要选用一种去斑的护肤品的话。记住一定要多自己的肌肤好一点，不要选用有刺激性的护肤品。

11. 适当的运动，以促进血液循环及新陈代谢。

夏日防晒祛斑产品推荐

1、选择高浓度稳定性维生素 C，融合新一代甘草精华、黑莓根部提取物，针对色斑形成的五个阶段，淡化已形成的黑色素。

2、高浓度美白复合物配方，有效减少黑色素形成，缓解肤色不均和色斑问题，同时帮助更新老化角质，令肌肤水润有光泽。

3、富含高活性珍珠蛋白和复合花朵珍萃，在晒后的第一时间抵御黑色素生成，阻隔紫外线对肌肤的损害，预防晒斑生成，同时淡化已经产生的色素沉着与斑点瑕疵。