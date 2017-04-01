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春季护肤这样做 保证你美美的！

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2017-04-0839健康网
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核心提示：春季是一个容易过敏的季节，要怎样做好护肤呢？不用着急，小编这边有春季护肤需要的那些“神器”，下面我们一起来看看吧！

　　春季是一个容易过敏的季节，要怎样做好护肤呢？不用着急，小编这边有春季护肤需要的那些“神器”，下面我们一起来看看吧！

　　保护你的皮肤

　　冬季远离春天到来意味着人们更多的时间要开始在太阳下度过。但是，紫外线照射的增加是皮肤最大的敌人之一。弗朗西斯卡褐说：“紫外线会损害皮肤，产生斑点和加速老化。”

　　我们每天早上要大量使用防晒指数30或更高的防晒品来保护肌肤。华盛顿约翰霍普金斯医院皮肤科临床教师中心，担任研究所皮肤激光手术的伊丽莎白潭子博士建议，黄瓜是天然的防晒霜，它含有防晒指数30的矿物成分，并不会让你的皮肤感觉油腻。她说：“乳液额外添加有有机黄瓜、绿茶、芦荟等成分，可以帮助舒缓肌肤，具有抗炎的好处。”

　　积极护唇

　　冬季天气干燥，室内的热量令你的嘴唇干燥、嘴唇表皮脱落。弗朗西斯卡褐表示：“你可以使用一把婴儿牙刷洒上糖，擦洗嘴唇从而去除死皮细胞。”去死皮后，涂上保湿唇膏治疗，例如原始的珍珠润唇膏。最喜爱绿色美容专家佩奇帕吉特说：“我喜欢绿茶和玫瑰混合物护肤品，它含防腐剂、添加剂或人工颜色。”

　　宠爱你的眼睛

　　季节性过敏和渐渐强烈的阳光暴晒下，你的眼睛周围由于皮肤薄会变得浮肿。所以寻找一个治疗眼睛的眼霜，如葡萄籽油抗氧化剂治疗，并在使用时把它贮存在冰箱里。敷在眼睛时它的冰冷将有助于减少一些肿胀。

　　裸露你光滑的腿

　　光滑，柔软的双腿是春天的太阳裙最佳搭配。可以选择具有五个刀片、带有一个内置的保湿的剃刀去除腿部毛发，尽量减少肌肤发红后刮除毛发。

　　资深副主编亚历克西斯法拉说：“让我感到惊喜的是，在紧要关头，我用含有芦荟叶片，保湿成分的剃刀除毛，不用剃须膏也可以肌肤完美无损的走开。”

　　使用较清爽的化妆水

　　弗朗西斯卡褐说：“在春天大多数人的皮肤受益于换用较清爽的化妆水。而在冬天强效的加湿器可以增强皮肤对抗寒冷的温度和干燥室内空气，随着天气转暖，你可以寻找适合你皮肤的抗氧化剂。

　　副主编克里斯蒂娜海泽说：“经过长时间的寻找，我发现了一个清爽的化妆水来平衡我的油性皮肤和提亮我的皮肤”，她解释说，“它含有一个强大的抗氧化剂：如红豆成分，可以软化和增白皮肤”。

　　交换精华素

　　福斯科说：“善待你的肤色，以维生素或肽为基础的精华素会保护你的皮肤免受环境伤害。但是停止使用类维生素a精华素，因为你可能已经在冬天使用过。”

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