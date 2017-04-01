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用卸妆湿巾卸妆要小心啦！

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2017-04-0839健康网
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核心提示：想想你用湿巾卸除睫毛膏时候的情景，如果你是湿巾的爱用者，那么想要卸除眼妆（尤其是防水眼妆），需要按压、摩擦和揉搓才能完全卸除干净，这些都导致眼周皮肤下垂和出现细纹。

　　想想你用湿巾卸除睫毛膏时候的情景，如果你是湿巾的爱用者，那么想要卸除眼妆（尤其是防水眼妆），需要按压、摩擦和揉搓才能完全卸除干净，这些都导致眼周皮肤下垂和出现细纹。

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　　美容皮肤专家Sam Bunting博士说提醒卸妆湿巾所含有的成分和我们使用的方法，可能导致痤疮、粉刺、皱纹和过敏反应。Sam Bunting博士说：“很多女孩使用湿巾卸眼妆，因为洁面乳相对较为柔和，所以只能用物理剥落的方式迫使顽固彩妆被湿巾带走，但是会损伤脆弱的眼周皮肤。”想想你用湿巾卸除睫毛膏时候的情景，如果你是湿巾的爱用者，那么想要卸除眼妆（尤其是防水眼妆），需要按压、摩擦和揉搓才能完全卸除干净，这些都导致眼周皮肤下垂和出现细纹。

　　除此之外，卸妆湿巾还可能加剧皮肤干燥，因为其主要成分为酒精，这是一种容易导致皮肤干燥的成分。不妨这样想，可以有效卸妆彩妆的湿巾，同样不会放过你皮肤上的天然油脂，皮肤必须的油脂被带走，皮肤自然会变得更加干燥。更甚者，那些不能有效清洁干净皮肤的湿巾之后，如果再接着使用乳液或面霜，皮肤根本无法很好的吸收，让后续保养品的效果减弱。如果不能正确的清洁皮肤，那么后续的保湿滋润都是浪费时间和金钱。

　　最糟糕的结果是，如果使用方法不正确，你用湿巾清洁脸部或卸妆的时候，只是把脸上的脏东西和细菌从一个部位转移到了另外一个地方，这导致皮肤更容易爆痘。你觉得自己更好的清洁了皮肤，却只是给自己带来了莫名其妙的痘痘困扰。

　　所以结论是？你可能要这样问。除非没有办法的情况下，你不应该把卸妆湿巾当做日常唯一的卸妆清洁方法，后续应该用洁面进一步清洁。旅行或者回家太晚比较难以控制，但是日常清洁卸妆还是应该使用卸妆湿巾和洁面产品配合。另外，卸妆湿巾应该选择高品质，才能保证清洁干净又不伤害皮肤，这才是对皮肤最好的方式。

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