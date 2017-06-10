6个不花钱绝招帮你迅速变白

核心提示：俗话说，一白遮三丑。因此，白嫩无暇的肌肤永远是女性追求的目标。眼下季节转变，紫外线的强度也与日俱增，想必大家也在开始防晒美白 的备战了吧。但是要注意哦，如果用错了美白方法，不仅没有效果，还会对肌肤造成不同程度的伤害，后果可是很严重的哦。

究竟美白要做到什么样程度才算OK呢？看看下面几个要点，检测自己的美白功夫做到位了没。

Point 1 时间

有些MM问，我这么黑，真的能白回来吗？到底要坚持多久才能看到美白的效果呢？

当然可以白回来啦。前提是你采取了正确的方法。

事实上，美白的步骤应该是从去除脸上多余的残留物质这一步开始算起的。一开始，先去除脸上的角质、死皮，让皮肤脱胎换骨。这就相当于“进攻”的功效。“进攻”完之后呢，肯定就是“防守”了。去完角质后的肌肤白嫩细致又极其脆弱，所以要立即做好保护措施。化妆水、美容 液等是最基本的，如要外出，防晒霜更是必不可少。如果白天经受了日光的洗礼，夜晚则一定要好好做好晒后修复工作。

一般来说，美白的保养在持续两周之后，自己会开始感到皮肤变得有光泽和透明质感；坚持三个月左右，其他人也会开始注意你的明显变化；若要长时间保持美白，坚持不懈的努力是很重要。

Point 2 黑色素

说到美白 ，很多人都会想到要抑制黑色素，很多美白产品中也含有抑制黑色素的成分。那么，到底黑色素是什么东西呢？抑制它对我们人体有害吗？

黑色素起着当我们受到日照时，防止皮肤因吸收了紫外线而发炎的作用。也就是说，黑色素原本就是为了保护我们肌肤而存在的东西。黑色素是为了保护皮肤而生成，并随着皮肤的新陈代谢功能排出体外。但如果一部分黑色素细胞麻痹瘫痪而导致黑色素大量生成，黑色素随着新陈代谢全部排出，就很有可能出现斑点。

也就是说，生成黑色素本身不是件坏事，问题在于黑色素的排出。在我们的童年时代，脸上不长斑就是因为那时的新陈代谢功能还能正常运作，生成的黑色素可以正常地排出。而某些美白产品说明该产品含有抑制黑色素成分，则是出于随着年龄的增长新陈代谢能力的衰退的原因，而从最根本上去抑制黑色素的生成。

Point 3 防晒与化妆

大家都知道，防晒霜是需要每隔一到两个小时补充一次的，但如果脸上化着妆的话，直接补充就成了很困难的事了。

有些粉底 霜中含有防晒成分，选用这种粉底霜的话确实可以起到与防晒霜同样的功效。在重涂防晒霜时，最好的做法当然是先全部卸掉妆再涂，但考虑到在日常生活中允许我们这样做的场合和时间都是少之又少的，所以建议在一开始就使用SPF值较高的防晒霜，一劳永逸。除非你是在一个经常要日晒的地方工作（比如说运动场之类），一般情况下我们都不需用到SPF值高于50的防晒霜，一般来说，可选用SPF18的，日照强的季节则选用SPF31~38的就足够。频繁使用高SPF值的防晒霜反而会给皮肤造成负担。