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警惕！这些“美食”让皱纹越长越多

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2017-06-10爱秀美
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核心提示：我们都知道皱纹的产生有很多原因，但其中之一是饮食不当。如果你多留心入口食物，保养方面亦不遗余力地进行，也许哪天睡个觉起来，你会发现岁月其实没那么残忍。那到底有哪些食物吃了？

　　1、各类罐头和油炸食品

　　牛肉罐头、鱼罐头、沙拉酱咖啡、冷冻太久的食品、干贝虾米干、冷冻虾球、巧克力、蛋糕、速食面、油炸物等，这都是容易让你长皱纹的食物，所以不可常吃或吃太多。而且我们在购买食物时要注意看制造日期，尤其是冷冻及油炸的食物，一旦过期便会变质，对皮肤有很大的影响。

　　2、吃盐多

　　而且还有一个就是盐。吃盐多不仅会造成高血压，还会直接影响人的容貌，所以盐吃的太多也容易长皱纹。

　　既然我们知道了怎样的食物会使我们皱纹大增。那就要看看应该怎么做才能完美去皱了。下面给大家介绍几种有效去皱的蔬果护肤法：

　　1、橘子

　　将桔子连皮捣烂，浸入酒精，加以适量蜜糖，放一周后取出使用，有润滑皮肤及去除皱纹的功效。

　　2、香蕉

　　香蕉捣烂后，加半汤匙橄榄油，搅拦均匀、搅细，涂在脸上有利于去皱。

　　3、西瓜

　　西瓜皮用清水洗净后擦面，然后用清水冲洗净，可以使皮肤清爽润滑。

　　4、丝瓜

　　丝瓜能去皱，将丝汁混合酒精及蜜糖，把汁液涂在脸上，待干后再用清水洗净。

　　5、黄瓜

　　黄瓜有洁脸作用，把黄瓜切成薄片敷在清洁的面部，能使肌肤娇嫩润滑，清除皱纹。

　　6、南瓜子

　　南瓜子中含有类似性激素样的物质，对面部皮肤有保护作用。

　　对付皱纹不是没有招数，除了改变不良的生活习惯，保持开朗的好心情、选择合适的护理产品外，合理的饮食也能在抗皱大战中助你一臂之力。因此，为了留住青春，你一定要记住下面的食品名称：鸡皮、鱼类、鱼子酱、虾酱、牡蛎、动物肝脏、蘑菇、木耳、花粉等。它们都含有丰富的弹力纤维或者核酸，有助于皮肤保持光滑。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

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