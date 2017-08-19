芦荟胶怎么用效果最好 芦荟胶的作用与功效

核心提示：芦荟胶对女生来说几乎是人手一盒，便宜又大碗，我们都知道芦荟胶有很多功效，但是你知道怎么用才能让芦荟胶的功效发挥到极致吗？

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芦荟胶对女生来说几乎是人手一盒，便宜又大碗，我们都知道芦荟胶有很多功效，但是你知道怎么用才能让芦荟胶的功效发挥到极致吗？

芦荟胶怎么用效果最好

1.芦荟胶加入晚霜促进吸收

在晚霜中加入一点点芦荟胶，不但可以促进脸上皮肤的吸收，还能给皮肤保湿。加入芦荟胶的晚霜建议是补水保湿功能的，这样搭配使用可以使芦荟胶和晚霜效果最好。

2.芦荟胶祛痘这样用效果最好

芦荟胶中祛痘的功能让很多妹子对其爱不释手，然很多妹子对芦荟胶怎么用祛痘效果最好却不是很清楚。使用芦荟胶立即消除脸上痘痘，可以先洁净双手以及脸上皮肤，用双手挤破痘痘，用清水擦拭伤口，最后再伤口处抹上厚厚的芦荟胶，这样痘痘就立即去除还不会引起伤口发炎，留下痘印。

3.芦荟胶作妆前乳这样用效果最好

妹子们上妆时都会因为自己的皮肤干燥而尴尬，皮肤干燥上妆不服帖、起皮、搓泥等情况，可以将一滴芦荟胶与隔离霜进行混合，将其调匀后，按照隔离霜的要求涂抹在脸上，这样就可以使皮肤显得很水润、上妆也会非常的服帖。

4.芦荟胶做面膜这样用效果最好

芦荟胶做睡眠面膜效果其实比平时敷芦荟胶15分钟要好很多，这是因为芦荟胶补水中含有丰富的多聚糖为主要成分物质，它能模拟以及仿生天然保湿因子的极好保湿剂，再加上芦荟胶特有的亲水性，能够吸收空气中的水分因子，从而达到补水保湿的效果。人体皮肤从晚上10点到凌晨3都属于排毒阶段，这时候把芦荟作为睡眠面膜敷在脸上，会比平时敷的芦荟胶效果要很多。

在洁面后，取芦荟胶厚厚的敷在脸部，第二天醒来用清水洗净即可。

5.芦荟胶做晒后修复这样用效果最好

夏天容易被晒伤，因此可以把芦荟胶放入冰箱中冷藏。回到家后，将皮肤洗净，把冷藏的芦荟胶厚敷在晒伤的皮肤上，15分钟后用冷水洗净，晒伤皮肤得到有效的消炎、镇静，第二天即可恢复正常。如果皮肤晒伤严重，则需要多敷两天芦荟胶。

芦荟胶的作用与功效与作用

芦荟胶功效一：延缓皮肤衰老芦荟胶中的粘液含有一种独特的蛋白质，而这种物质正是防止细胞老化和治疗慢性过敏的重要成分。芦荟胶有激活细胞活力，延缓皮肤衰老，收敛，调和皮肤。

芦荟胶功效二：营养保湿中氨基酸和复合多糖物质构成了天然保湿因素(NMF)，它可以补充皮肤中损失的水分，恢复胶原蛋白的功能，防止面部皱纹，保持皮肤柔润、光滑、富有弹性。

芦荟胶功效三：祛痘芦荟胶可消炎杀菌，抑制炎症，引流分泌物，促进局部新陈代谢，滋润皮肤，防止角化，并能收敛疮口，促进细胞再生，减少或避免疤痕；从中医讲，芦荟有清热解毒的功效。是非常合适的外用药物。 能防止肌肤发炎过敏，细菌生长，促进细胞新陈代谢和皮肤再生，减轻疼痛和瘙痒，对面疱、青春痘、过敏、红肿均有疗效。

芦荟胶功效四：美白、袪斑⑴。由于其内涵天然的美白白色因子，能够深入肌肤锁住水分，并修复受损肌肤，恢复胶朊蛋白的功能，防止面部皱纹，保持皮肤光滑、柔润、富有弹性，⑵。多糖及粘浆作为咬合封层形成坚固的覆盖层，能阻止皮肤表层水分的蒸发。⑶。芦荟胶中所含的氨基酸类，有机酸类，芦荟辛等成分有抑制酪氨酸酶活性，阻碍黑色素形成的作用。⑷。芦荟能增强微循环，促进细胞的新陈代谢，逐渐去除皮肤中沉着的色素。

芦荟胶功效五：防晒芦荟胶中的某些成分能在皮肤上形成一层无形的膜，可防止因日晒引起的红肿、灼热感，保护皮肤免遭灼伤。这是因为芦荟含有丰富的天门冬氨酸、甘氨酸、丝氨酸等有利于皮肤代谢的氨基酸，可阻止阳光中长波紫外线对表皮的伤害和氧化，保护表皮细胞的还原代谢还具有抗辐射能力。油性皮肤的MM们如果怕防晒霜太油的话，不妨考虑用芦荟胶来防晒吧！



