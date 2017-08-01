白醋美白的两个正确方法

核心提示：白醋是一种我们生活中常见的调味料，相信许多朋友都听过用白醋可以美白，如何用白醋美白呢？赶紧来看看正确的用白醋美白的方法吧！

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白醋是一种我们生活中常见的调味料，相信许多朋友都听过用白醋可以美白，如何用白醋美白呢？赶紧来看看正确的用白醋美白的方法吧！

用法一：白醋洗脸

用白醋洗脸可以增加皮肤细胞的水分和营养，恢复皮肤的光泽和弹性，还可以软化角质层和美白，还有杀菌、减轻皱纹的功效。

需要注意的是用白醋洗脸时要注意稀释，未经稀释的白醋酸性太高，对面部的刺激性很大。正确用白醋洗脸的方法是每次洗脸时，放一小盆水，加入少量(约二汤匙)的白醋，倒入水中调匀，扑到脸上，或者干脆把脸浸入温水，然后把水倒掉。

用法二：白醋敷面膜

方法1：每天晚上洗完脸用一点白醋加一点水均匀的摸在脸上(避开眼睛周围)等十到十五分钟，感觉到脸上有一层干干的膜后，用清水洗掉，第一次做的时候你会感觉有点像在做脸部杀菌般有点痛，不过不要担心，白醋本来就有杀菌效果，忍耐一下。

方法2：拿几片冬瓜、部分冬瓜瓢和冬瓜籽，用果汁机打碎后，加入一两汤匙白醋，当面膜敷脸。10分钟后洗掉即可，每周2-3次，连用半个月可明显看到脸变白了呢！