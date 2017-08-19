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20岁女孩用新鲜芦荟敷背长出巨大水泡 芦荟原汁别乱摸

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2017-08-19健康时报
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核心提示：近日，浙江一20岁准女大学生，听信家人的土方子，将新鲜芦荟剁碎敷在腰部治疗腰疼。结果，才敷了两天，腰部便开始发红，而且瘙痒难忍，大面积地长出了好几个巨大的水泡。去医院检查发现是对新鲜芦荟过敏。

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　　近日，浙江一20岁准女大学生，听信家人的土方子，将新鲜芦荟剁碎敷在腰部治疗腰疼。结果，才敷了两天，腰部便开始发红，而且瘙痒难忍，大面积地长出了好几个巨大的水泡。去医院检查发现是对新鲜芦荟过敏。

　　芦荟虽好，具有抗菌、修复组织损伤的功效。不过，芦荟外敷不是人人都适合，有些人用了可能导致过敏反应。

　　对此，上海长海医院皮肤科主任医师吴建华解释说，鲜芦荟汁涂于面部皮肤后，与表皮蛋白质相结合，形成能使机体发生过敏反应的物质，医学上称全抗原。全抗原能改变皮肤内普通淋巴细胞的活性，使普通淋巴细胞转化成致敏淋巴细胞，致敏淋巴细胞能释放出多种淋巴因子，此类淋巴因子能使人体皮肤发生严重的炎症反应，引起皮肤毛细血管扩张而出现大片红斑。

　　一般来说，皮肤第一次接触鲜芦荟汁，从全抗原的形成、淋巴细胞的致敏到皮肤炎症反应的出现，其过程为4~5天，如果第二次接触鲜芦荟汁，一般12~48小时后就会发病。

　　他强调，鲜芦荟汁是不能直接涂于面部皮肤的，尤其是有其他过敏性疾病的患者。芦荟用于美容，必须利用生物工程手段，将芦荟中的有效成分和活性物质进行分离，经过专业提炼、筛选、脱敏等处置后，制成产品方可使用。切莫贪图方便省钱而使用芦荟原汁，以至伤了自己的皮肤。

　　另外，广东省中医院皮肤科莫秀梅医师提醒，皮肤特别敏感、曾有过使用化妆品等后发生皮炎的人，或有过敏性体质的人，应在使用芦荟前首先做一下接触测试，可以先在耳后或手腕内侧涂上进行10至20分钟的皮试，观察皮肤状况，如果皮肤正常，则可放心外用。

　　反之，如果出现较大的丘疹，或发生痛痒，那么最好在几天以后再进行一次测试。如果外用后皮肤仍有痒的感觉或出现红色丘疹，这种情况一般不会太严重，不用太紧张，停用后半天可褪去，可用温水冲洗，千万不要用手去抓，以免抓破皮肤，造成新的感染。遇到皮肤过敏严重者，应立即停止使用。

　　

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