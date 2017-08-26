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吃什么蔬菜可以去斑 吃什么蔬菜皮肤白

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2017-08-26爱秀美
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核心提示：蔬菜的作用有很多种，其中美容护肤就是比较突出的一种功效。那吃什么蔬菜可以去斑？吃什么蔬菜皮肤白？下面是小编收集的相关信息和资料，小伙伴们一起看看吧！

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　　蔬菜的作用有很多种，其中美容护肤就是比较突出的一种功效。那吃什么蔬菜可以去斑？吃什么蔬菜皮肤白？下面是小编收集的相关信息和资料，小伙伴们一起看看吧！

　　吃什么蔬菜可以去斑

　　番茄美白效和瘦身效样棒有丰富维生素、矿物质、碳水化合物、有机酸及蛋白质番茄还有保护维生素C作用能吸收大量维生素C和抗氧化想要当白皙美人每天多吃番茄准没错

　　其西瓜葡萄凤梨、梨子、桃子等夏季盛产时令水也都含有丰富维生素C多摄取能让肤质水水嫩嫩白皙无瑕

　　豌豆、黄豆芽、冬瓜和绿色蔬菜都含维生素A、C、E及蛋白质等营养都美白肌肤能缺少冬瓜含有微量元素锌、镁等锌能使人精神焕发;镁能让人面色红润冬瓜也减肥圣品唷水分多易有饱足感纤维帮助消化多食用也用担心发胖。

　　吃什么蔬菜皮肤白

　　白萝卜

　　中医认为，白萝卜可“利五脏、令人白净肌肉”。白萝卜之所以具有这种功能，是由于其含有丰富的维生素C。维生素C为抗氧化剂，能抑制黑色素合成，阻止脂肪氧化，防止脂褐质沉积。因此，常食白萝卜可使皮肤白净细腻。

　　胡萝卜

　　胡萝卜被誉为“皮肤食品”，能润泽肌肤。另外，胡萝卜含有丰富的果胶物质，可与汞结合，使人体里的有害成分得以排除，肌肤看起来更加细腻红润。

　　芦笋

　　芦笋富含硒，能抗衰老和防治各种与脂肪过度氧化有关的疾病，使皮肤白嫩。

　　甘薯

　　甘薯含大量粘蛋白，维生素C也很丰富，维生素A原含量接近于胡萝卜的含量。常吃甘薯能降胆固醇，减少皮下脂肪，补虚乏，益气力，健脾胃，益肾阳，从而有助于护肤美容。

　　美白祛斑的小窍门

　　1、牛奶美白

　　准备一小杯鲜奶，（夏天的时候，也可以把鲜奶到放到冰箱里，敷上凉凉的，会更舒服，这也是生活小常识）。用蒸气蒸脸，将化妆棉吸满鲜奶，敷在脸上十五分钟左右，取下，用清水将脸上的牛奶洗净。长期坚持，可以使肤色白净均匀。

　　2、芦荟美白

　　准备三指宽二指长的面带斑点的芦荟叶去刺洗干净，然后是一块三厘米长的黄瓜、1/4鸡蛋清、2—3克珍珠粉、适量的面粉（用做调稀稠）。

　　将芦荟、黄瓜放入榨汁机榨汁后倒入小碗，然后放入蛋清、珍珠粉、适量面粉调成糊，以不往下流淌为准。把脸洗干净，将调好的糊抹在脸上，干后洗净，拍上柔肤水、护肤品即可，每周1—2次。


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