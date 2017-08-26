香蕉面膜的功效与作用 香蕉面膜可以天天做吗

核心提示：香蕉是不少人喜爱吃的水果之一，香蕉面膜有美白滋润的功效，而且香蕉是纯天然的水果，做面膜的话对皮肤伤害小，香蕉面膜可以天天做吗？香蕉面膜怎么做？
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香蕉是不少人喜爱吃的水果之一，香蕉面膜有美白滋润的功效，而且香蕉是纯天然的水果，做面膜的话对皮肤伤害小，香蕉面膜可以天天做吗？香蕉面膜怎么做？
香蕉面膜的功效与作用
常吃香蕉不仅能帮助肠道消化，还有利于瘦腿哦！香蕉可是爱美女生应该常吃的水果之一。不少人都有自制面膜的喜好，其实也可以尝试一下DIY香蕉面膜，做法简单，功效齐全哦！
香蕉既是一种美味的水果，更是能改善肌肤毛病的好帮手，全因香蕉由内至外都有非常丰富的营养，香蕉的果肉具有降低胆固醇的作用，最神奇是蕉皮素还可抑制真菌和细菌，治疗皮肤瘙痒症，常吃香蕉更可预防脑中风和便秘，及有助减轻病情。除此之外，香蕉亦是理想的天然营养面膜，对面部皮肤皮下微细血管有调节平衡的作用。一天1根香蕉，让你美丽又窈窕，香蕉的油分与维生素成分敷后能渗入皮肤，润泽宝贝我们的肌肤，尤其特别适合干性肌肤者使用，用完之后格外滋润。还可以有效收缩毛孔。
香蕉面膜可以天天做吗
香蕉面膜不可以天天做，建议一星期使用2-3次。
虽然说香蕉面膜可以护肤美容，但是天天做香蕉面膜的话，还是会给肌肤造成负担，反而对肌肤的营养不利，甚至还会引起一些肌肤问题，所以香蕉面膜最好是不要天天做。
香蕉中含有多种营养物质，将香蕉做成面膜使用时，香蕉中的维生素和油分会通过你敷脸时进入到脸部皮肤，从而滋润皮肤，可以帮助祛斑、美白、保湿等等，使皮肤得到很好的保养。
虽然香蕉面膜对皮肤有很好的保养效果，却是不能天天做的，因为你天天用的话，会造成营养过剩，使皮肤不宜吸收营养，你需要给皮肤足够的吸收和呼吸时间，过于频繁的使用面膜对皮肤的新陈代谢会造成一定的影响，严重者会造成肌肤的红肿或过敏等。
香蕉面膜的做法
一、香蕉鸡蛋美白补湿面膜
功效：可美白及收紧肌肤。香蕉含丰富的维生素A，不但能滋润皮肤，还可改善脸部因微血管扩张产生的脸红，鸡蛋则有紧致和滋润肌肤的效果。
材料：去皮香蕉半条、蛋黄半个、粉4匙。
做法：把所有材料混合搅匀，敷于脸上，15分钟后用温水洗脸。
二、香蕉鲜奶蜂蜜滋润抗皱面膜
功效：可滋润干性皮肤，保护肌肤对抗皱纹，并抑制黑色素形成，让肌肤容光焕发。
材料：香蕉半条、鲜奶适量、蜂蜜 1 匙、粉 2 匙。 做法：香蕉连皮切段、捣碎，加入鲜奶、粉和蜂蜜搅拌至糊状，涂在脸上约 5~10 分钟后洗 净即可。
三、自制香蕉补水控油面膜
材料：青香蕉1根，苹果1/2个，薏仁粉1大匙，无糖豆浆1/2杯，蜂蜜1小匙
方法：
1、青香蕉、苹果分别洗净，青香蕉带皮，苹果去皮及籽，一同置于果汁机中，榨取果汁；
2、将鲜果汁、薏仁粉、无糖豆浆、蜂蜜一起倒在面膜碗中；
3、用搅拌筷充分搅拌，调和成稀薄适中、易于敷用的面膜糊状，待用。
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