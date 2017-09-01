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补水面膜 补水面膜要怎样敷效果更佳？

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2017-09-1239健康网
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核心提示：每个女生都希望自己的皮肤光滑水润，特别是现在夏秋换季时节，皮肤更加容易出现干燥等状况。那应该怎样给肌肤进行补水呢？补水面膜要怎样敷呢？

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　　每个女生都希望自己的皮肤光滑水润，特别是现在夏秋换季时节，皮肤更加容易出现干燥等状况。那应该怎样给肌肤进行补水呢？补水面膜要怎样敷呢？

面膜

　　补水面膜什么时候敷最好最有效呢？

　　每天晚上的10点至凌晨3点，是我们肌肤新陈代谢最快的时候。因为这个点因毛孔放大，微循环变快，皮肤会努力排出皮肤中的黑色素细胞和残留的毒素。我们在此时敷上面膜，不仅可以可以快速建立水离子通道，让肌肤细胞快速吸收面膜中的精华和水分，还能起到一个深层清洁皮肤的效果。

　　除了睡眠面膜外，其他面膜（涂抹式、片状等）都建议敷15-20分钟左右，不要让面膜在脸上停留时间太久。因为敷面膜时除了自己的肌肤在大量吸收精华和营养液，空气也会慢慢蒸发面膜中的水分和原液。当面膜中的营养和水份低于皮肤表层的时候，面膜就会出现反吸收肌肤中水分的情况，这样很容易出现面膜敷完以后皮肤比之前还干，或者补水面膜敷完没有效果。

　　敷完补水面膜以后，注意要锁水。因为大部分的补水面膜只有补水的功效，不能给皮肤锁水。如果我们想要给补进去的水锁住不流失，一定要注意后期的基础护理。敷完面膜后要将脸洗干净，不然面膜中的精华会形成隔膜阻绝我们皮肤对护肤品的吸收，这样很容易让皮肤中的水分流失，然后按正常的护肤流程操作，比如擦面霜，因为用面霜就是因为它具有强大的锁水功效。

　　补水面膜有什么功效与作用呢？

　　补水面膜能改善微循环

　　但皮肤基底层的含水量缺失或者严重下降时，皮肤的微循环便会发生改变，由快速的新陈代谢变得缓慢起来。这样会直接导致了肌肤干燥、皮肤发黄、长斑、长痘等情况出现，所以我们必须重视肌肤缺水的问题。让肌肤保持充足的水分，才能让皮肤的微循环新陈代谢正常，这样皮肤中的废物和黑色素细胞才能够代谢的出去。

　　补水面膜能提高保湿能力

　　补水面膜中大部分都会含有氨基酸玻尿酸，它们可以修复角质层脂质的氨基酸，能在短时间内提高角质层含水量，还可以提高皮肤自身的保湿能力的。但皮肤的水分充足的时候，补水面膜能让皮肤尽量少流失水分，并且能达到一定锁水的效果。

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