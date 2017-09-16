晚上怎么保养脸部皮肤 干性皮肤晚上怎么保养

核心提示：爱美之心人皆有之，更何况是女性朋友们，那么晚上怎么保养脸部皮肤？干性皮肤晚上怎么保养 ？下面就一起来看看吧！

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爱美之心人皆有之，更何况是女性朋友们，那么晚上怎么保养脸部皮肤？干性皮肤晚上怎么保养 ？下面就一起来看看吧！

晚上怎么保养脸部皮肤

皮肤白天和晚上保养的方法是不一样的，特别是干性皮肤更要注意了，那么晚上怎么保养脸部皮肤？干性皮肤晚上怎么保养？下面就一起来看看吧！

1.首先，要做好肌肤的清理问题，可以用温水来清洗脸部，这是最基本的护肤工作。

2.用卸妆乳液或卸妆水卸除皮肤上的污垢，并用化妆水做二次清洁。含有天然萃取成分的化妆水可在肌肤表面形成隐形保护膜，阻隔外来刺激、降低敏感现象。

3.给肌肤补充养分，此时最快捷的就是敷上一片面膜了。面膜能让肌肤在封闭的状态下吸收养分，从而达到很好的护肤效果。注意使用棉纸面膜的时候，一定要从下向上贴附于面部皮肤上，并辅以手指的轻轻按压。

4.晚上10：00--11：00点间进入晚间保养状态。这段时间身心放松，神情安静，是皮肤吸收养分的好时机。在这期间，如果还没有进行皮肤的清洁功课，就应抓紧时间了。晚霜和精华也要在清洁后及时补充，让皮肤在睡眠前补充足够的水份和养分。肌肤对护肤品的吸收力特强。应使用富含营养物。

干性皮肤晚上怎么保养

卸妆

卸妆是保护皮肤最重要的一步。残留的化妆品会使皮肤产生粗涩、干纹等问题。为了使脸上的妆彻底干净，所以最好使用清洁霜，最好适合粉底一个牌子的，按照卸妆的步骤来。

确定妆已经彻底卸干净时，再涂一次清洁霜，然后用指尖轻轻地按摩，约2分钟最好。然后用化妆棉擦拭，若化妆棉眼霜没有任何变化，表示已经卸妆彻底。如果还有颜色脱落，就需要增加清洁次数，直至彻底干净为止。

化妆棉擦拭的时候，由脸中心往外擦，沿着脸部的肌肉进行的话，还能防止皱纹、活化肌肤的功能。没有化妆的人，仍需要准备清洁晚霜。

补水

清洁面部后，应立刻使用保湿性化妆水或乳液来补充皮肤的水分。就是要保证皮肤得到充足的水分，首先在选择清洁护肤品时，不要选用碱性强的化妆品和香皂等，以免抑制皮脂和汗液的分泌，使得皮肤更加干燥。

按摩

如有条件的话，每周做一次熏面及营养面膜，以促进血液循环，加速细胞代谢。增加皮脂和汗液的分泌，睡前可用温水清洁皮肤，然后按摩3~5分钟。以改善面部的血液循环，并适当使用晚霜，次日清晨洁面后，使用乳液或营养霜，来保持皮肤的滋润。

干性皮肤护肤要点

1.干性皮肤的洁面水温可用偏低，30度左右为宜，用不含碱质的过脂皂。

2.面部皮肤再水化保养。给皮肤提供营养和水分是保持皮肤健美、延缓皮肤衰老的重要物质基础，要经常蒸汽浴面，补充水分，洗脸、淋浴时，尽可能延长皮肤与水接触的时间。

3.选择营养、油脂较多的滋润型化妆品，使皮肤润泽、健康。早晨洁面后，用冷霜或乳液滋润皮肤，再用收敛性化妆水调整皮肤，涂足量营养晚霜，晚上洁面后，用足量的乳液。营养化妆水及营养霜。使用成分大致相同于人类皮肤最表层之皮脂膜的化妆品。

4. 用油基性的清洗剂洗脸，经常做面部按摩，坚持每天按摩1~2次，每次5分钟左右，可提高皮肤温度，改善血液循环，使皮肤光润、亮泽。干性皮肤如经常补充油分和水分，有可能成为正常皮肤。

5.保证生活规律，注意饮食，保持精神愉快。多吃水果、牛奶、牛油、猪肝、鸡蛋、鱼类、香菇及南瓜、蔬菜等食物，多喝水。



