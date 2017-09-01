三招淡化黑眼圈 让你美美哒

核心提示：工作压力大，每天顶着黑眼圈熬夜加班，如何淡化黑眼圈，每天自信满满的去上班呢？试试这三招！

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工作压力大，每天顶着黑眼圈熬夜加班，如何淡化黑眼圈，每天自信满满的去上班呢？试试这三招！

第一招：薄荷叶敷眼睑

木瓜和薄荷叶对黑眼圈有着明显的抑制作用，将两者用热水浸泡之后，热敷在眼睑的位置，可以明显的缓解黑眼圈。还可以舒缓眼部疲劳，对黑眼圈有预防作用。

第二招：绿茶包敷眼睛

这是一个非常简单有效的小窍门，将使用后的茶包直接敷在眼睛上10-15分钟，能有效的改善黑眼圈问题。如果坚持使用一周，你会发现顽固的黑眼圈不见了！

第三招：第二天起床冰敷

不知不觉就熬到了深夜，第二天起床，难免黑眼圈就找上了你。冰块儿有改善黑眼圈的功效，用毛巾或者纱布包裹冰块敷在双眼上即可。