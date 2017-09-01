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下巴长痘怎么样调理？下巴长痘痘是什么原因？

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2017-09-2339健康网
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核心提示：最近这种天气很多人下巴都会长痘，而且长的痘还是不小的，这么毁颜值的痘痘怎样解决呢？下巴总是长痘痘怎么办呢？

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　　最近这种天气很多人下巴都会长痘，而且长的痘还是不小的，这么毁颜值的痘痘怎样解决呢？下巴总是长痘痘怎么办呢？

　　下巴老长痘痘是什么原因？

　　1.毒素过多：体内毒素长期累积，进而引发皮肤问题。

　　2.内分泌紊乱：每当经期来临的前几天，因为雄激素和黄体素的上升，雌激素的下降，激素分泌的失衡间接造成皮脂分泌过于旺盛，下巴就会出现痘痘。

　　3.皮脂腺过于发达：皮肤太油。

　　4.消化系统的问题：消化系统出现问题，体内毒素无法排出，也会表现在皮肤上。

　　二、下巴长痘痘如何调理？

　　1. 一定不要用手挤

　　痘痘一旦用手挤了，伤口就会感染，不仅复原时间会变慢，还会留下许多坑坑，影响美观。

　　2. 饮食清淡

　　即少食或不食辛辣厚味，其中包括忌食生葱、生蒜、辣椒等有刺激性的食物，以及烈性洒、浓茶和咖啡等。

　　3. 找出诱发青春痘的原因、对症下药

　　最好找到医生，让医生帮你找出引发或加重青春痘的原因，惟有彻底改善复发诱因，才能有效地控制青春痘的泛滥。

　　4. 做好防晒工作

　　常在阳光下暴晒会令汗腺及皮脂腺分泌活跃，阻塞毛孔，加速发炎，因此在阳光下作业宜戴帽。在海边游泳，不但紫外线强，海水对有青春痘的皮肤也有很大刺激。

　　5. 按摩

　　以拇指放在额头中央，由眉头到发际；从额头开始，用大拇指由额头中间往太阳穴的方向推；在脸颊处，以四指按压鼻窦之后向两旁移动到耳朵；食指、中指，从下巴中间推向旁边，至耳朵下面。能有效缓解下巴长痘痘。

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