核心提示：面膜有纸片式面膜和自制睡眠面膜等多种产品，其实有些面膜是不需要洗脸的，还有些面膜敷完必须洗脸，那么哪些面膜需要洗脸呢？一起来了解下

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面膜有纸片式面膜和自制睡眠面膜等多种产品，其实有些面膜是不需要洗脸的，还有些面膜敷完必须洗脸，那么哪些面膜需要洗脸呢？一起来了解下

敷面膜后还要洗脸吗

面膜的种类有很多，如贴片式面膜，凝胶/果冻面膜，.睡眠面膜，撕拉面膜等，这其中有的需要洗脸有的不用洗脸。

第一种.贴片式面膜最简单方便的面膜，也是最多人喜欢用的。一张面膜的精华液基本在25~35ml左右，敷个15分钟左右拿下来，脸上会剩些精华液，轻轻按摩一会儿，让精华液更好的被肌肤所吸收。这时候重点来了！如果你觉得按摩后脸上还是黏黏的，精华液多，那可以用清水冲洗一下，然后进行后续的护肤步骤；如果按摩后觉得精华吸收的差不多了，也没有粘腻的感觉，那其实可以不用再次洗脸的，直接进行后面的护肤步骤即可！

第二种.凝胶/果冻面膜这种就是普通的水洗面膜了，敷个15~20分钟，用清水冲洗或者搭配海绵洗掉，会感觉皮肤水水嫩嫩的；

第三种.睡眠面膜很多睡眠面膜都写着免洗，这个顾名思义，就是可以敷着睡觉的面膜。如果你要敷着过夜，薄薄的一层就可以了，太厚重反而会导致肌肤没办法正常代谢呼吸，而且容易蹭到被子枕头上。第二天起床后，一定要用洗面奶认认真真的洗个脸！

第四种.撕拉面膜有些清洁面膜就是撕拉型的，尤其是一些去黑头的鼻膜，揭下后看到上面密密麻麻的感觉心里很爽有木有？但是很多人揭下后就开始正常护肤步骤了，完全忽略了要收敛毛孔这一步，导致几天后黑头卷土重来。。。。不管是撕拉鼻膜还是面膜，揭下后，一定要用清水冲洗一遍，然后用收敛水湿敷一会儿，帮助收缩毛孔。

敷面膜的误区

天天敷面膜

敷面膜能够帮助补充肌肤营养，但是天天敷面膜又很容易导致肌肤营养过剩而出现脂肪粒。而且天天敷面膜还会让皮肤变得越来越敏感，降低皮肤自身的抵抗力。另外经常涂抹一层厚厚的面膜的，也容易因为肌肤吸收不了过多的营养而出现皮肤营养过剩。

正确做法：面膜一般一周一次或者是一周2~3次。如果皮肤问题严重，可以先1天一次，皮肤问题得到改善后也应该延长间隔时间。

边洗澡边敷面膜

边洗澡边敷面膜很容易使洗澡产生的水蒸气进入到面膜中而影响到面膜的使用效果。另外水蒸气也可能会隔离面膜和皮肤而导致肌肤没办法得到面膜全面的滋养。

正确做法：洗完澡之后再敷面膜。

面膜长时间敷用

在敷面膜的时候不少人会因为面膜上精华没有完全吸收而长时间敷面膜，这样很容易滋生细菌，而且面膜越来越干的时候容易吸收皮肤中的水分和养分，导致皮肤问题越来越严重。

正确做法：敷面膜的时间应该控制在20分钟左右。

睡眠面膜代替晚霜

不少人使用睡眠面膜之后直接敷着面膜睡觉，这样做很容易造成皮肤的营养过剩，长脂肪粒。特别是面膜干了之后，还很容易对脸上皮肤的水分、营养形成反吸收，造成越敷面膜皮肤问题越突出。

正确做法：敷完面膜后清洗脸部，然后再涂抹晚霜，帮助肌肤进行修复。

面膜的要选择

缺水型肌肤

这种肌肤很缺水，因此，对症补水，喱质地的睡眠面膜及轻薄织布式的面膜都可以，敷面前用温热水蒸汽打开毛孔，这更有助于软化角质，吸收水分。

轻熟型肌肤

推荐修护型面膜，不仅为肌肤补水，更多地考虑到胶原蛋白的补给和对弹性纤维的修复。使用前可以先涂抹提拉紧致精华，面膜覆盖后在面部形成密闭空间，更有助于精华的渗透。

问题型肌肤

如果你的肌肤出现细纹、干燥和粗糙等明显问题，则要对症选择精华液加速肌肤的养分和水分补给。

小编提示：面膜主要效果补水保湿、修复美白，改善敏感性皮肤以及痘痘肌肤，提亮肤色以及皮肤代谢，只有恢复正常新陈代谢，皮肤问题才能从根本来改善，只有水份补足了，代谢恢复正常了，皮肤白是必然的现象。短期快速美白只是违反了皮肤28天代谢的自然规律，其铅汞决对超标。



