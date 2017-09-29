青春痘会自己消失吗 怎么才能让青春痘消失

核心提示：长青春痘是一件令人很烦恼的事情，因为青春痘长在脸上很影响形象，那我们该怎么做才能让它消失呢？一起来看看青春痘会自己消失吗？怎么才能让青春痘消失？

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长青春痘是一件令人很烦恼的事情，因为青春痘长在脸上很影响形象，那我们该怎么做才能让它消失呢？一起来看看青春痘会自己消失吗？怎么才能让青春痘消失？

青春痘会自己消失吗？

青春痘是青春期很多人出现的肌肤问题，那青春痘会自己消失吗？青春痘会自己消失的，因为青春痘是由于体内的雄激素分泌过盛所造成的，在青春期结束后就会慢慢消失的。

1、青春痘也叫粉刺，痤疮，属于青春期的正常现象，在青春期，由于体内的雄激素水平增高，导致皮脂腺分泌旺盛，致使皮肤油脂增多，增多的皮肤油脂会堵塞毛孔造成毛囊中的分泌物不能顺畅排出，形成脂肪粒，也就是青春痘。

2、长了青春痘，不能用手挤压，也不能用针挑刺，因为在用手挤压或用针挑刺后，会把青春痘中的脂肪粒挤出来，在脂肪粒被挤出来后，会留下一个小洞洞，在小洞洞长好后，会留下疤痕。并且在用手挤压或用针挑刺痘痘的时候，会把手上，针上面的细菌以及空气灰尘中的细菌带入到青春痘中，形成青春痘的继发性感染，在青春痘继发感染后，留下疤痕的机率会增多。

3、可以使用硫磺香皂清洁皮肤，因为硫磺香皂是偏碱性的，而皮肤油脂是酸性的，使用碱性的硫磺香皂可以中和酸性的皮肤油脂。

4、在长有青春痘的部位，可以使用痤疮平软膏局部涂抹，在涂抹后，痘痘会慢慢消失。

5、如果青春痘继发感染，通常在感染部位，会出现红肿热痛的现象，可以使用红霉素软膏或莫匹罗星软膏局部涂抹，但对青霉素过敏的人不能使用莫匹罗星软膏。如果感染严重，还要使用抗生素口服或注射进行全身消炎治疗。

怎么才能让青春痘消失

1、青春痘的主要原因是因为内分泌失调，一般发生在刚青年身上。因为学校读书一般是很有规律的。所以参加工作以后慢慢的导致生活无规律。所以我们要消除痘痘首先要下一个坚定的决心。决心减痘痘，决心调整生活方式改变自己。

2、我们需要每天按时睡觉，每晚不超过11点睡觉。每天让自己保持充足的睡眠。充足有规律的睡眠是调整生理的第一步。内分泌失调一般都是不规律的生活，导致的生理器官调节不过来。所以毒素增多导致脸上长痘痘。

3、其次我们需要调整自己的饮食规律，饮食决定了我们每天摄入的营养和毒素。比如辣条以及其他垃圾食品，不仅仅刺激我们的肠胃。而且毒素也较多，吃这些食物就容易让痘痘不断增加。因此我们要戒掉辛辣食品，学会对辛辣食品，以及烟酒说不。

4、从食物的选择上来说，我们应该多吃蔬菜水果。补充维生素合理的搭配自己的膳食。平时家里做菜不要放过多的油，因为摄入过多油后容易产生油性皮肤。我们应该用香皂或者去油洗面奶。因为油性皮肤也是很容易导致痘痘生长的。

5、另外我们应该注意多运动，合理搭配时间让自己运动。运动不仅仅可以让身体吸收氧，还可以帮助调整自己的身体。让身体抵抗力得到提高，同时户外运动可以减轻生活压力。我们出门锻炼是要注意避开烈日，因为长痘痘的脸不能让太阳暴晒。出去跑步时可以选择下午太阳下山后，或者早上凉爽时。

如何消除痘印

酸奶去痘印法

这是个十分简单的方法，但需要长期坚持。酸奶尽量低脂或者脱脂，避免养分过多产生脂肪粒。

使用方法：

（1）不需要特意准备酸奶，就用每次喝剩的即可。

（2）涂在有痘痘的地方上，可以直接过夜，第二天洗掉。

试用感受：坚持用了一个月后觉得痘印真的有点消退，至少不是那么红了，长期坚持应该效果更佳。

珍珠粉+鸡蛋清去印法

珍珠粉和鸡蛋清都是我们熟知的美白良品，将两者混合，不但肌肤会越来越柔滑，痘痘的痕迹也能慢慢变淡。而且价格低廉，简单易行。

操作方法：

（1）取一枚生鸡蛋，将蛋清沥出并和一小勺药用珍珠粉混合。

（2）避开眼部和唇部，均匀涂在脸上。

（3）尽量涂厚一点，不然会很快干掉，15到20分钟后洗掉。

试用感受：此面膜不太适合干性肌肤的mm使用，因为珍珠粉和蛋清都不够滋润，虽然能得到一定的去痘印效果，但用后感觉脸部很干。

苹果去痘印法

如果你的肌肤上有痘痘或是痘痘印，那么这种处理方法再简单不过了。一周使用两次就好，选新鲜的苹果为佳。

使用方法：

（1）先将沸水倒在一片苹果上，等几分钟直至苹果片变软。

（2）再将之从水中取出，待其冷却至温热时贴于痘痘印上，保持20分钟。

（3）取下，脸用清水洗净。

试用感受：简单易行，效果也不错，特别是预防痘印的效果最好。当脸上痘痘刚发的时候，用此种方法祛痘能使痘痘迅速成熟不留痘印。



