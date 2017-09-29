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卸妆油可以天天用吗 卸妆油可以去黑头吗

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2017-09-29爱秀美
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核心提示：对于经常化妆的女性来说，卸妆绝对是一件极其重要的事情。那么卸妆油可以天天用吗？卸妆油可以去黑头吗？一起来了解一下吧！

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　　对于经常化妆的女性来说，卸妆绝对是一件极其重要的事情。那么卸妆油可以天天用吗？卸妆油可以去黑头吗？一起来了解一下吧！

　　卸妆油可以天天用吗？

　　卸妆油是一种卸妆产品，相信大家应该都知道吧！使用卸妆油有许多注意事项，那么卸妆油可以天天用吗？卸妆油可以去黑头吗？一起来看看！

　　卸妆油不一定要天天使用，应该根据需要。卸妆油主要用于卸除彩妆，如果是淡妆可以不适用卸妆油，而使用卸妆乳液。

　　卸妆油是一种加了乳化剂的油脂，可以轻易与脸上的彩妆油污融合，再通过水乳化的方式，冲洗时将脸上的污垢统统带走。卸妆油所使用的油脂及乳化剂是决定产品质量的要素。比起传统的卸妆方式：要用面纸擦拭后，再用洗脸产品将残留的油脂洗净，要方便许多。“以油溶油”的观念基本上没问题，如果不靠“油”去除彩妆，就必须依靠去脂力强，但相对刺激性大的“界面活性剂”，而界面活性剂对比较敏感的肌肤来说更加不安全。

　　卸妆油可以去黑头吗

　　卸妆油是可以去黑头的。步骤如下：

　　第一步：按摩卸妆

　　干手干脸沾取卸妆油在按摩由内而外打圈按摩，在鼻头处着重按摩，这样可以加速溶解出黑头。

　　第二步：乳化

　　双手沾取少许水拍在面部按摩乳化，直至卸妆油变成乳白色液状即可。

　　第三步：深层清洁

　　由于卸妆油只能去除表面氧化后的黑头皮脂，所以接着我们需要使用去角质啫喱接着按摩，深层清洁肌肤。

　　第三步：清洁残留

　　最后，使用洗面奶清洁面部，洗出卸妆油、去角质啫喱在面部的残留，敷上毛孔收敛水即可。

　　关于卸妆油基本常识

　　许多女性误以为，由于空气很脏，所以要擦隔离霜保护，接触了空气也须卸妆。其实，隔离霜是为隔绝蜜粉、彩妆对皮肤的伤害。空气中的灰尘的影响力并不如一般人想象那么严重，只要选择适当的洗面奶，清洁效果已足够。卸妆油虽易清除彩妆，但在去除化妆品时，也会把角质带走。若每天如此卸妆，角质层可能被清除过度，降低皮肤保护力，反易受伤。

　　使用卸装油应考虑个人肤质是否适合，像皮肤较干的人，本来就需要较多滋润，用了卸妆油，脸部就很润滑舒服。因此，女性朋友在选择卸妆产品前，应先了解自己的肤质，或在耳朵旁的皮肤试用几天，确定不会过干或过油再用。另外，肤质可随季节、环境而改变，所以清洁产品不妨也准备两套：一套较滋润，一套较清爽，再视皮肤状况换用，必要时可咨询医生，以免用错产品。


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