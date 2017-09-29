健康锦囊 脸上有痘印痘坑该怎么消除？

核心提示：你身边肯定有这样的朋友，或者就是你自己，在靠脸吃饭的年纪，脸上竟然有坑坑洼洼的痘印痘坑。就算皮肤白皙，被这些小坑小印覆盖着，不但影响容颜，长此以往还可能造成一定的心理负担。

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你身边肯定有这样的朋友，或者就是你自己，在靠脸吃饭的年纪，脸上竟然有坑坑洼洼的痘印痘坑。就算皮肤白皙，被这些小坑小印覆盖着，不但影响容颜，长此以往还可能造成一定的心理负担。

那么这些痘印痘坑是怎么来的，痘印痘坑是否一样，该如何消除呢？今天Chris就来跟大家好好聊一聊。

痘印≠痘坑

痘印：大多数痤疮(青春痘)都会留下痘印，痘印的产生是由于皮肤的损伤深及真皮层，或者表皮缺损无法再生，将由真皮纤维细胞、胶原等取代。简单来说，就是痤疮(青春痘)发作时没有及时治疗或治疗方法不当，造成皮肤发炎后留下的痕迹。

正常情况下，痘印需要1-3个月才能消退。

痘坑：痘印要那么久才能消退，有的朋友们就开始“手贱”了，用手挤、用针挑……这些错误方法导致痘痘明显凹陷，形成更难看的痘坑。痘坑不会自己消失，发炎越严重，皮肤破坏得越严重，以后形成的痘坑就越大。

一般来说，如果仅凭自身的恢复能力，痘坑大概需要8-10年时间才能修复，“手贱”的后果有多严重现在知道了吧，所以青春期的时候，老妈总是苦口婆心地让你别用手挤痘痘，是有道理的。

那么痘印痘坑是不是真的没得治了，也不是这样说。

无论是治疗痘印还是痘坑，都需要先知道，痤疮是不是仍在发作期。因为要治疗痘印痘坑，说到底就是刺激皮肤胶原再生，无论是使用护肤产品还是激光手段，多多少少都对皮肤有刺激性。如果痤疮还在活跃期，很大可能出现新一轮的感染，导致皮肤问题加重。

如何治疗痤疮呢？主要有四个方向

1. 清洁

只有将皮肤清洁干净，令油脂顺利排出，才能减少毛孔堵塞。除了洗脸水温要适中，洗面奶的选择也很重要。

2. 保湿

洁面后皮肤表面脂质减少，皮脂腺受到这个刺激会分泌更多油脂，如果不注意保湿，会使痘痘长得更多、更严重。

3. 防晒

痤疮患者尤其要注意防晒，日晒导致色素沉着，更容易留下难看的痘印。对于有痤疮的女生来说，应该优先选物理防晒的方式，如撑伞、戴帽子等。如果用防晒霜的话，并非出门前涂一次就一劳永逸了，紫外线强度、涂抹厚度、出汗多少均影响防晒效果。经常在户外工作的朋友，隔几个小时就要再次涂抹防晒霜。

4. 减压

心情不好时晚上睡不着，长期失眠造成内分泌失调，内分泌失调又长痘痘……正是这种恶性循环，导致痘痘越来越严重，所以除了外力治疗，内在减压也非常重要。找几个好友出去K歌，去健身房运动，都是排遣压力的好方法。只有心情舒畅，作息规律，饮食清淡，战痘之路才不那么恼人。

说了这么多治疗座疮的方法，当脸上没有新起的痘痘，皮肤仅仅剩下痘印痘坑，就可以真正开始考虑治疗了。

对于痘印，治疗的方法要简单一些：

护肤品使用：在上文中提到的清洁、保湿，就是选择护肤品的重点。此外，还可以选一些专门治疗痘印的产品。

注意防晒：严格的防晒措施有助于色素的代谢。

如何治疗痘坑？

治疗痘坑，情况要复杂一些。因为有时候在一个人的脸上，可以发现多种痘坑，目前的治疗方法主要还是通过二氧化碳点阵激光、光电治疗等手段。

治疗痘印痘坑是一个“长期战斗”的过程，三天打鱼两天晒网肯定不行。速成治疗的偏方也不靠谱。只有从日常生活中的点点滴滴做起，根据痘印痘坑症状的严重程度决定自己是使用祛痘产品还是需要去求助正规的皮肤科医生。只有对症治疗，才能最终消除痘印痘坑。



