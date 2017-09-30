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几个小妙招教你头屑太多该怎么去除

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2017-09-30爱秀美
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核心提示：头皮屑不仅影响美观，氧起来也是非常难受，有什么方法可以去头皮屑呢？头屑太多是什么原因引起的？下面几个小妙招教你头屑太多该怎么去除。

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　　头皮屑不仅影响美观，氧起来也是非常难受，有什么方法可以去头皮屑呢？头屑太多是什么原因引起的？下面几个小妙招教你头屑太多该怎么去除。

　　去屑小妙招

　　夏季高温炎热，许多人认为夏季是头屑生长的季节，其实不然，秋冬季节更容易生头皮屑，不仅有碍观瞻，也引起诸多的身体不适。今天小编就来给大家安利几个去屑的小妙招~

　　方法1、滋润靓丽的秀发一定是慢慢养起来的，首先是日常的清洗步骤，首先一定选对适合自己的洗护产品，选洗发产品要注意简单环保，健康无硅油的洗发水.。

　　接下来先用洗发露清洁头发及头皮，再用护发素涂抹发梢，给头发来点营养和滋润。再做头部皮肤按摩，加快血液循环，有助于放松头部皮肤，改善头发的营养吸收

　　方法2、用啤酒洗头

　　用啤酒将头发弄湿，15分钟或更长时间后，用水洗净，最后用洗发膏洗头。每日两次，4—5天可除净头皮屑，且无副作用。用温醋洗头：把食醋50毫升掺入温开水中洗头，每周一次，既可止痒去头屑，又能使头发乌黑发亮

　　方法3、鲜姜水洗头

　　在烧热水时放入鲜姜用来洗头，可去头皮屑。洗头时，将头顶浸入水中，边洗边用手轻轻按摩头皮，然后再用清水洗净，用毛巾擦干。第二天再用洗头剂清洗。一星期至少这样洗两次，持续一段时间就会有一定的效果。

　　方法4、桑树皮洗头

　　用四钱桑树皮，放入两斤开水中泡几分钟，再用泡桑树皮的水洗头，连续洗5天，就可祛除头皮屑。

　　方法5、陈醋溶液洗头

　　取陈醋150毫升，加温水1公斤，充分搅匀。用此水每天洗头1次，能去头屑止痒，对防止脱发也有帮助，还能减少头发分叉。

　　头屑是怎么产生的

　　头屑主要由头屑孢子菌引起。多数人头皮上都有头屑孢子菌，有的不产生症状。头屑孢子菌受内外在因素影响，大量增殖，破坏了头皮的正常代谢，这是头屑产生的主要原因。身体内缺乏维生素B 12、维生素F、维生素B 6，也可造成头屑多。头皮屑是一般的皮肤污垢，也就是表皮的角质层不断的剥落面产生的，也是新陈代谢的结果，头皮屑分为生理性头皮屑及病理性头皮屑。生理性头皮屑一般成人常见为干性皮屑，呈糠状、灰白色的小膦屑散在毛发间。另一类为油性皮屑，头皮及头发含有油腻黏滑的感觉，上面附厚有厚薄不一的痂皮，此情况以乳幼儿特别常见。病理性头皮屑是指头皮因细菌感染、真菌感染，或其它物理、化学性伤害造成头皮的发炎。一般表现为头皮屑过多，毛孔被堵塞，就造成毛发衰弱状态，容易细菌增殖，而刺激皮肤产生头痒问题。


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