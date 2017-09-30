美白除皱 这些小秘方让你年轻好几岁

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核心提示：爱美是每个女人的天性，当然能够拥有美白嫩滑的肌肤也是每个女人的梦想，那么随着年龄的增长皮肤是肯定会有皱纹的，那么生活中美白除皱的方法有哪些呢？美白去皱面膜怎么用好呢？今天就随着小编一起去了解关于美白除皱的秘方吧。

爱美是每个女人的天性，当然能够拥有美白嫩滑的肌肤也是每个女人的梦想，那么随着年龄的增长皮肤是肯定会有皱纹的，那么生活中美白除皱的方法有哪些呢？美白去皱面膜怎么用好呢？今天就随着小编一起去了解关于美白除皱的秘方吧。 美白除皱 这些小秘方让你年轻好几岁 1.丝瓜粉白净皮肤 材料：鲜丝瓜1000克。 制作：将丝瓜晒干之后将其研磨成细末，每天晚上用这个细末调成的水涂抹在面部，第二天清晨再用温水洗掉。 用法：长期使用，可使皮肤细腻白皙。 2.木瓜杏仁蜂蜜面膜回春去皱 材料：木瓜60克，杏仁30克，蜂蜜30克。 制作：将鲜木瓜去掉皮之后，然后只保留果肉，将它和杏仁一起捣烂了，再加上蜂蜜进行调匀就可以了。 用法：每夜睡前擦脸，20分钟后洗掉。—般10天后， 皱纹可明显抚平。 适用范围：面部皱纹。 3.蜂蜜蛋清霜淡化皱纹 材料：鸡蛋1只(取蛋清)，蜂蜜、面粉各1匙半。 制作：鸡蛋清、蜂蜜、面粉搅拌均匀，成蜂蜜蛋清霜。 用法：可以食用蜂蜜蛋清霜涂抹在面部大约15分钟左右，再用温水将其洗干净，再抹冷霜，按照双手与小皱纹之间成90度的方向进行按摩5分钟左右，再用棉纱布将脸上的污渍洗掉，这样坚持3个月左右，小皱纹会有明显的淡化。 适用范围：皮肤干燥、皱纹者。

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