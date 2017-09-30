美白不能吃什么 这六类美白食物要注意

核心提示：对于美白，绝大多数的女性都愿意花费大量的心血，但是有时候结果却不如人意，这就是因为你没有注意到美白不能吃什么？那么吃什么才能够起到美白的效果呢？下面我们就一起了解下女性美白食物以及不利于美白的食物吧。

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对于美白，绝大多数的女性都愿意花费大量的心血，但是有时候结果却不如人意，这就是因为你没有注意到美白不能吃什么？那么吃什么才能够起到美白的效果呢？下面我们就一起了解下女性美白食物以及不利于美白的食物吧。

1、深色食物

深色的食物，也是你要注意的食物。牛奶、鸡蛋、豆腐、鱼类等浅色食物，容易令黑色素排出，也可以减轻内脏负担。与此同时，也应少食深色食物及少喝饮料，如浓茶、可乐、咖啡和朱古力等。

深色食品还包括紫米、黑豆、赤豆、青豆、红菱、黑芝麻、核桃等主食，乌骨鸡、牛羊肉、猪肝、甲鱼、深色肉质的鱼类、海参等肉食。此外，还有胡萝卜、菠菜、紫萝卜头、紫色包心菜、香菇、黑木耳等。

2、油炸食物

油炸食物是许多人的心头好，闻起来香辣可口的油炸食物吃进去可是有大害处。

油炸食物吃了不仅容易胖，而且内含的氧化物会加速肌肤的老化，所以应尽量少食，如果实在忍不住的话，不妨在食用前补充一些维生素E的食物以抵抗老化，如南瓜、橡胶、菠菜、胡罗卜、全麦面包、花生、芝麻、糙米等。

3、感光蔬菜

感光类食物都容易使皮肤变黑，因为它们富含铜、铁、锌等金属元素，这些金属元素可直接或间接地增加与黑色素生成有关的酪氨、酪氨酸酶以及多巴胺醌等物质的数量与活性，多吃这类食物会令肌肤更容易受到紫外线侵害而变黑或长斑，所以要适量的摄取。

红薯、马铃薯、波菜、韭菜、芹菜、香菜、白萝卜、豆类等，这些蔬菜让爱长斑的皮肤更容易长出色斑。一般而言，含有挥发辛辣气味和特殊气味的蔬菜大部分属于感光蔬菜。

感光类水果黑名单

柠檬、木瓜、青瓜等属于感光，还有柑橘类的水果基本都感光。一般来说，表面发亮的水果大部分是属于感光的。

当然也不是说你就不能吃这些感光水果了，只是最好不要在需要接触日晒的情况下吃。有很多感光的水果，如果在晚上食用，是能够起到美白的作用的。在秋季，日晒虽然不是很强烈，但是仍然要注意吃一些能够抑制色素沉淀的水果，避开不利于美白的水果。

4、富含酩氨酸和稀有元素的食物

研究证明，酪氨酸酶的活性与体内的铜、铁、锌等元素，密切相关。经常进食富含酩氨酸和稀有元素锌、铜、铁的物，例如动物内脏肝、肾，甲壳类动物蛤、蟹、河螺、牡蛎，水产品乌鱼子，豆类的大豆、扁豆、青豆、赤豆，硬壳果类花生、核桃、黑芝麻以及葡萄干等，皮肤的色泽就较黑。因此住在海边的人，打渔的渔民，由于吃以上水产品较多，因此皮肤色泽较黑。

5、碱性食物与酸性食物的不均衡

平衡是自然界里最美好最健康的状态，食物的摄取也是如此。

健康的人体体液呈弱碱性的，平时酸性食物与碱性食物摄入不均衡，血液会倾向酸性，从而给人体带来各种不适，促进皮肤色素斑的形成 。多吃新鲜水果食用菌等食物，控制肉、酒、糖类等强酸性的食物的摄入量是保持体液呈弱碱性良好状态，防止和淡化色斑的要则。

6、添加剂

添加剂对于我们来说并不陌生，因为在现代，很多的食物中都包含添加剂。不过如果想美白，那就要对这一点加以注意了。添加剂会加重内脏的负担，从而使得身体很难将黑色素排出，最终也就导致了黑斑以及雀斑的形成。



