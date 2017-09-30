39½¡¿µÍøÊ×Ò³ 39ÎÊÒ½Éú ÃûÒ½ÔÚÏß ¾ÍÒ½ÖúÊÖ Ò©Æ·Í¨ ¼²²¡°Ù¿Æ ×ÊÑ¶ ÕïÁÆ Ò©Æ· ¼õ·Ê ÕûÐÎ ±£½¡
¸ü¶à
Ê×Ò³ > ÃÀÈÝ > »¤·ô > »¤·ô³£Ê¶ > ÕýÎÄ
×ÛºÏ
ÎÊÒ½Éú

ÈéÒººÍÃæËªµÄÇø±ðÔÚÄÄÀï£¿

ÃÀÈÝÎÄÕÂÅÅÐÐ°ñ
2017-09-30Ì«Æ½ÑóÊ±ÉÐÍø
·ÖÏíµ½Î¢ÐÅÅóÓÑÈ¦

¡°É¨Ò»É¨¡±·ÖÏí

ºËÐÄÌáÊ¾£ºÃæËª£¨Ceam£©ºÍÈéÒº£¨Lotion£©º¬ÓÐ¶àÖÖÓªÑøÒò×Ó£¬¾ßÓÐËøË®¹¦ÄÜ£¬ÓÃÀ´×ÌÈó¡¢ÓªÑø¼¡·ô¡£Æ¤·ôÒ»Ìì¶¼²»¿ÉÈ±Ë®£¬ÈéÒºÖÐË®·Ý´óÓÚÓÍ·Ý£¬ÊÊºÏÓÚÏÄÌì£¬ÌØ±ðÊÇÓÍÐÔ¼¡·ô£»ÃæËªÖÐÓÍ·Ý´óÓÚË®·Ý£¬ÊÊºÏÖÐ¡¢¸ÉÐÔ¼¡·ô¡£¡¡ÄÇÃ´£¬ÈéÒººÍÃæËªµÄÇø±ðÓÐÄÄÐ©£¿

ÍÆ¼öÔÄ¶Á£ºÉ÷³Ô£¡Õâ5ÖÖÊ³Îï¿´×Å½¡¿µÆäÊµÊÇÉí²ÄÉ±ÊÖ

ÔÚË®ÖÐ¼ÓÒ»ÖÖ¶«Î÷£¬ºÈÁË¿ÉÒÔÈÃÄãÄêÇá10Ëê£¬ÏëÖªµÀËüÊÇÊ²Ã´Âð£¿¹Ø×¢Î¢ÐÅºÅ 39¼õ·Ê½¡ÉíÑ§Ôº(³¤°´¿É¸´ÖÆ)£¬»Ø¸´ ÄêÇá ¾Í¿ÉÒÔ²é¿´°ïÖúÎÒÃÇÔ½»îÔ½ÄêÇáµÄÃØ¾÷£¬»¹ÄÜÑ§Ï°¸÷ÖÖ±£³ÖÉí²Ä·½·¨£¡

¡¡¡¡ÃæËª(Ceam)ºÍÈéÒº£¨Lotion£©º¬ÓÐ¶àÖÖÓªÑøÒò×Ó£¬¾ßÓÐËøË®¹¦ÄÜ£¬ÓÃÀ´×ÌÈó¡¢ÓªÑø¼¡·ô¡£Æ¤·ôÒ»Ìì¶¼²»¿ÉÈ±Ë®£¬ÈéÒºÖÐË®·Ý´óÓÚÓÍ·Ý£¬ÊÊºÏÓÚÏÄÌì£¬ÌØ±ðÊÇÓÍÐÔ¼¡·ô£»ÃæËªÖÐÓÍ·Ý´óÓÚË®·Ý£¬ÊÊºÏÖÐ¡¢¸ÉÐÔ¼¡·ô¡£ ÄÇÃ´£¬ÈéÒººÍÃæËªµÄÇø±ðÓÐÄÄÐ©£¿

¡¡¡¡ÈéÒººÍÃæËªµÄÇø±ðÔÚÄÄÀï£¿

¡¡¡¡ÈéÒº

¡¡¡¡1ÈéÒºµÄ×÷ÓÃºÍÓÃ·¨

¡¡¡¡ÈéÒºÐÍ²úÆ·³ýÁËº¬ÓÐºÍÈéËªÒ»ÑùµÄ³É·ÖÖ®Íâ£¬×î´óµÄÌØµãÊÇº¬Ë®Á¿¸ß£¬ÈéÒºµÄº¬Ë®Á¿»á±ÈÍ¬ÑùµÄÈéËªµÄº¬Ë®Á¿¶àÒ»Á½±¶£¬Í¿ÔÚÆ¤·ôÉÏ³ýÁËÄÜÑ¸ËÙµØÎªÆ¤·ô²¹³äË®·ÖÖ®Íâ£¬»¹ÄÜÎªÆ¤·ô½¨¹¹Ò»²ãË®ÈóµÄÆ¤Ö¬Ä¤·ÀÖ¹Ë®·ÖÁ÷Ê§£¬¶øÕâÖÖ¡°ËøË®¹¦ÄÜ¡±ÊÇÈéÒº×îÖØÒªµÄ¹¦ÄÜÖ®Ò»£¬ÕâÒ²ÊÇÈéÒº²úÆ·ÎªÊ²Ã´×îÊÊºÏ¸ÉÐÔÆ¤·ôµÄÃØÃÜËùÔÚ¡£

¡¡¡¡2ÈéÒºÍ¿Ä¨µÄË³ÐòÓÐÏÈÓÐºó

¡¡¡¡ÈéÒº²¢²»ÊÇÒªÍ¬Ê±È«Á³Í¿Ä¨£¬¶øÊÇÄÄÀï×î¸É¾ÍÏÈÍ¿Ä¨ÄÄÀï£¬Èç¹ûÄã»¹Ã»ÓÐÊ¹ÓÃÑÛËªµÄ»°£¬¾ÍÏÈÍ¿ÑÛÖÜ£¬Ö®ºóÊÇÁ½¼Õ¡¢×ì½ÇÁ½²à¡¢ÉÏÏÂò¦µÈ£¬ÕâÐ©²¿Î»Í¿ÍêÖ®ºóÔÙÍ¿È«Á³£¬ÕâÑùÕâÐ©¸ÉÔïµÄ²¿Î»¾ÍµÃµ½ÁËË«ÖØµÄ×ÌÈó¡£

¡¡¡¡3²»Í¬·ôÖÊ²»Í¬Ñ¡Ôñ²»Í¬µÄÈéÒº

¡¡¡¡ÈéÒº´ó¶àÊÇÎª¸ÉÐÔ·ôÖÊÉè¼ÆµÄ£¬µ«Èç¹ûÈéÒºÉÏ×¢Ã÷ÊÇ¡°ÇåË¬ÐÍ¡±µÄ»°£¬¾ÍËµÃ÷ËüµÄº¬ÓÍÁ¿»áÉÙÒ»Ð©£¬¸üÊÊºÏ»ìºÏÐÍ»òÆ«ÓÍÐÔµÄ¼¡·ôÊ¹ÓÃ¡£

¡¡¡¡4·ôÌØ±ðÆ£ÀÍÊ±¼Ó´óÈéÒºµÄÊ¹ÓÃÁ¿

¡¡¡¡ÈéÒºµÄÊ¹ÓÃÁ¿ÊÇ²»»á³¬¹ý»¯×±Ë®µÄÁ¿£¬´óÔ¼Îª1½ÇÇ®Ó²±Ò´óÐ¡¼´¿É¡£µ«Èç¹ûÓÐÊ±Äã¸Ðµ½¼¡·ô·Ç³£Æ£¾ë»ò·ôÉ«°µ³ÁÊ±£¬¾ÍËµÃ÷¼¡·ôÐèÒª¸ü¶àµÄË®·ÖºÍÓªÑø£¬ÕâÊ±Òª¼Ó´óÊ¹ÓÃÁ¿£¬Ê¹ÓÃÁ½µ½Èý¸öÓ²±Ò´óÐ¡µÄÁ¿£¬ÈÃ¼¡·ôµÃµ½¸ü¶àÐ©µÄË®·ÖºÍÓªÑø¡£

¡¡¡¡ÃæËªµÄÊ¹ÓÃ·½·¨

¡¡¡¡ÓÃ»¯×±Ë®µ÷Àí¼¡·ôºó£¬·Ö±ðÔÚÃæ²¿µÄ5¸ö²¿Î»£¬Ë«¼Õ¡¢¶îÍ·¡¢±Ç×ÓÉÏ·½¡¢ÏÂò¦£¬µãÉÏÃæËª£¬È»ºóÇáÇáµØÒ»µãµãÍ¿Ä¨¿ªÀ´¡£

¡¡¡¡ÕâÑù²»½ö¶Ô¼¡·ôµÄ¸ºµ£½ÏÐ¡£¬»¹ÄÜ¾ùÔÈÍ¿ÂúÕû¸öÃæ²¿¡£ÔÚ¸ÉÔï½ÏÑÏÖØµÄ²¿Î»£¬¿ÉÏÈÍ¿ÉÏÒ»²ãÈéÒº£¬È»ºóÔÙµþ¼ÓÃæËª£¬ÕâÑùÐ§¹û¸ü¼ÑµÄ¡£

¡¡¡¡ÈÕËª¡¢ÍíËªÓÐÇø±ðÂð

¡¡¡¡ÈÕËª¡ª¡ª·À»¤¡¢¸ôÀë

¡¡¡¡ÈÕËªµÄ¹¦ÄÜª¦·Ö²»Í¬µÄ²úÆ·¶øÑÔ£¬³ýÓÐÐÞ»¤¡¢±£Êª¡¢¿¹Öå¡¢½ô·ôÍâ£¬×î´óÌØÉ«»¹ÊÇÔÚÓÚ¿ÉÒÔ·ÀÓù»·¾³(Èç×ÏÍâÏß£¬¿ÕÆøÎÛÈ¾)¶Ô¼¡·ôµÄÉËº¦¡£´ÓÏÖÔÚÊÐÊÛÈÕËªµÄ³É·Ö¿´£¬´ó¶à²»»áÍÑÀëÈÕËªµÄ·À»¤¡¢¸ôÀë¹¦ÄÜ£¬ÒòÎªÔÚÕâÐ©²úÆ·ÖÐ¶àº¬ÓÐSPF·ÀÉ¹ÏµÊý£¬»ò×ÏÍâÏß¹ýÂË¼Á£¬ÊÊºÏÔÚ°×Ìì³öÃÅÇ°Ê¹ÓÃ

¡¡¡¡ÍíËª¡ª¡ªÐÞ»¤¡¢×ÌÑø

¡¡¡¡Éî²ã×ÌÈóÍíËª¡¢È«Ð§ÐÞ»¤ÍíËª£¬¸÷ÖÖÍíËªËù¹ÚÒÔµÄÃÀÃûÒÑ×ãÒÔËµÃ÷ÍíËªµÄ¶àÐ§¹¦ÄÜ£¬¼´¾ßÓÐÐÞ»¤¡¢×ÌÑø¡¢ÃÀ°×µÈ¹¦ÄÜ¡£

¡¡¡¡ÓÉÓÚÊÇÕë¶ÔÒ¹ÍíË¯ÃßÊ±µÄ¼¡·ô×´Ì¬ËùÉè¼ÆµÄ£¬ËùÒÔ×ÌÑø¶È¡¢Ëùº¬µÄ³É·ÖÅ¨¶È¶¼±ÈÈÕËª¡°ÓªÑø¡±¡¢¾«Ï¸£¬Ò×ÓÚ¼¡·ô³ä·ÖÎüÊÕ£¬ÄÜÔÚÒ¹¼äÑ¸ËÙÐÞ»¤Æ£±¹¼¡·ô¡¢Ïû³ý¾ëÈÝ£¬ÈÃÈáÏ¸¡¢»¬ÄÛ¸ÐµÄÄêÇá¼¡·ôÖØ»Ø¹é¡£

¡¡¡¡ÃæËª¡¢ÈéÒºµÄÇø±ð

¡¡¡¡´ÓÍâ¹ÛÀ´¿´£¬ÈéÒºÊÇÒºÌå×´£¬¶øÃæËªÊÇ¸à×´µÄ¡£µ«ÈéÒºµÄË®·Öº¬Á¿±È¾«»ªÒº¸ß£¬ËùÒÔ±È½ÏÏ¡±¡£¬ÊÇ¿ÉÒÔÁ÷¶¯µÄ¡£²»¹ý£¬Ïà¶ÔÓÚË®·Öº¬Á¿½Ï¸ßµÄÈéÒºÀ´Ëµ£¬¾«»ªÒºµÄ¾«»ªÅ¨¶È¸ß£¬Õ³³í¶ÈÒ²¸ß£¬¶øÇÒÐ§¹ûÒ²±ÈÈéÒººÃ¡£

¡¡¡¡ÈéÒºÒòÎªÖÊµØÇá±¡£¬´¥¸ÐÇåË¬£¬¸üÈÝÒ×±»¼¡·ôÎüÊÕ£¬ÊÊºÏÖÐÐÔ¼¡·ôºÍÓÍÐÔ¼¡·ôÔÚÏÄ¼¾Ê¹ÓÃ¡£µ«ÃæËªµÄ×ÌÈóÐÔ±ÈÈéÒººÃ¡£Òò´Ë£¬ÈéÒºÊÊºÏÔÚ´ºÏÄ¼¾½ÚÊ¹ÓÃ£¬¶øÃæËªÊÊºÏ¸ÉÐÔºÍÇï¶¬¼¾½ÚÊ¹ÓÃ¡£¾«»ªÒºÔÚÈéÒººÍÃæËªÇ°Ê¹ÓÃ£¬Ê¹ÓÃ²»ÊÜ¼¾½ÚµÄÏÞÖÆ£¬µ«ËüµÄ¹¦Ð§ÊôÓÚÐÞ¸´»¤Àí£¬ËùÒÔ¸üÊÊºÏ28ËêÒÔÉÏµÄÅ®ÐÔÊ¹ÓÃ¡£


ÒÔÉÏÄÚÈÝ½öÊÚÈ¨39½¡¿µÍø¶À¼ÒÊ¹ÓÃ£¬Î´¾­°æÈ¨·½ÊÚÈ¨ÇëÎð×ªÔØ¡£

ÃÃ×Ó¼õ·Ê40½ïµÄÇ×Éí¾­Àú

¹Ø×¢ 39¼õ·Ê½¡ÉíÑ§Ôº Î¢ÐÅºÅ£¬·¢ËÍ Å®Éñ
¼´¿É²é¿´ÉÏÍ¼ÃÃ×Ó³É¹¦¼õ40½ïµÄÍêÕûÐÄµÃ
»¹¿É²é¿´¸ü¶à³É¹¦¹ÊÊÂ¡«

×ÛºÏ
·ÖÏíµ½Î¢ÐÅÅóÓÑÈ¦

¡°É¨Ò»É¨¡±·ÖÏí

±£´æÔÚ×ÀÃæ ·ÅÈëÊÕ²Ø¼Ð

Ïà¹Ø×ÊÑ¶

ÃæËª ×ÌÈó ÈéÒº¸úÃæËªµÄÇø±ð

ÎÒÀ´ÆÀÂÛ

¡¾ÒÑÓÐ0ÈËÆÀÂÛ  ²é¿´ÆÀÂÛ¡¿

ÃÀÈÝÈÈÑ¶

ÃÀÀö»ã ¼¡·ô»¤Àí Ðã·¢»¤Àí

ÖÌ´¯¸àÄÜÖÎ¶»¶»£¿ÖÌ´¯¸àÄÜÖÎ¶»¶»£¿
²¹Ë®ÃæÄ¤ ²¹Ë®ÃæÄ¤Òª²¹Ë®ÃæÄ¤ ²¹Ë®ÃæÄ¤Òª
¹Ø×¢39½¡¿µÍø¹Ù·½Î¢ÐÅ ½øÈë39ÃÀÈÝÆµµÀ

ÌØ±ðÍÆ¼ö

¸ü¶à>>
  • Å®ÈËÒ»ÉúÖÐ±Ø²»¿ÉÉÙµÄÃÀ·ôÊ³Îï

    ÏëÒªÓµÓÐºÃÆ¤·ôÂð£¿µ±È»Ïë£¬¿ÉÊÇÒªÔõÃ´Ñø³öÀ´ÄØ£¿ÓÐÐ©ÈËÂñÔ¹Ëµ£¬Ã¿Ìì²»Í£µØ·óÃæÄ¤£¬ÓÃ»¤·ôÆ·£¬Æ¤·ôÈ´»¹²»¼ûºÃ£¬µ½µ×ÊÇ»¤·ôÆ·ÓÃ´íÁË£¬»¹ÊÇÓ¦¸Ã»»ÖÖ·½·¨¡£°ì·¨Ã»´í£¬Ö»ÊÇ³ýÁËÍâÓÃ£¬Äã»¹ÐèÒªÒ»Ð©Ê³Îïµ÷Àí£¬Ð§¹û²Å¸üºÃ¡£

    ÏêÇé...
  • ÓÍÐÔ¼¡·ôÒªÔõÑù±£Êª²¹Ë®£¿

    ºÜ¶àÓÍÐÔ¼¡·ôµÄ¹ÃÄïÒÔÎªÓÍÐÔÆ¤·ô²»ÐèÒª²¹Ë®£¬È´²»Öª£¬ÕýÊÇÒòÎª¼¡·ôË®·ÖµÃ²»µÃ²¹³ä£¬Á³ÉÏ²Å»á²»¶ÏµØ³öÓÍ¡£ËùÒÔÓÍÐÔÆ¤·ôµÄ¹ÃÄïÒª×¢ÒâÍ¬Ê±¿ØÓÍºÍ²¹Ë®±£Êª¡£ÏÂÃæÐ¡±àÕûÀíÁËÓÍÐÔÆ¤·ô²¹Ë®Ð¡ÇÏÃÅ£¬Öú´ó¼ÒÓÃÕýÈ·µÄ·½Ê½±£Ñø¼¡·ô¡£

    ÏêÇé...
  • ¼òµ¥ÓÖÓÐÐ§µÄìî°ÌÐ¡ÃîÕÐ

    ²»¹ÜÄÄÀï³öÏÖ°ÌºÛ£¬¶¼»áÈÃÄãµÄÑÕÖµºÍ×ÔÐÅ´ó´òÕÛ¿Û£¬µ«²»ÒªÒò´Ë¾Í·³ÃÆ£¬µ÷ÕûÐÄÌ¬£¬»ý¼«ÐÞ¸´°ÌºÛ²ÅÊÇÕýµÀ¡£¿ÉÊÇÕâÐ©°ÌºÛÒ²µ«Ò²ÊÇÑÏÖØÓ°ÏìµÄÈËÃÇµÄÈÕ³£Éú»î£¬ÌØ±ðÊÇÄÇÐ©°®ÃÀµÄÅ®ÐÔ£¬ÓÐÒ»¸öÐ¡°ÌºÛ¶¼»áºÜ¾À½á£¬ÄÇÃ´ÓÐÃ»ÓÐ¼òµ¥ÓÐÈÝÒ×ìî³ý°ÌºÛÄØ£¿

    ÏêÇé...

ÈÈµã¹Ø×¢

¾«²ÊÍÆ¼ö ÍøÓÑ¶¼°®¿´ ²ÂÄãÏ²»¶
Å®ÐÔ ÕûÐÎ ¼õ·Ê ÒûÊ³ ÎÊ´ð Ò»ÖÜ½¡¿µÈÈµã ÃÀÈÝÈÈÎÄÅÅÐÐ À¸Ä¿ÍÆ¼ö ÈÈµã °Ù¿Æ ÑøÉú ¼²²¡ ÍÆ¼ö ÈÈÃÅÎÊ´ð
39½¡¿µÍø×ÊÑ¶ÆµµÀ
É¨Ò»É¨¹Ø×¢39½¡¿µÍøÎ¢ÐÅ

½¡¿µ×ÊÑ¶

½¡¿µÐÂÖª ¼²²¡ÒªÎÅ ½¡¿µICU ÐÂ½®½ç Ò½Ò©ÃûÈËÌÃ ÐÐÒµ·å»á ½¡¿µÓÐÒæÊÂ Í¼Ëµ½¡¿µ

ÕïÁÆ

ÃûÒ½ÔÚÏß ÎÊÒ½Éú ¼²²¡°Ù¿Æ ¾ÍÒ½ÖúÊÖ ÃûÒ½×¨À¸ ¸÷µØÒ½Ñ¶ Ò½ÕßÈÊÐÄ »¼ÕßÕÐÄ¼

Ò©Æ·

Ò©Æ·Í¨ ¹ºÒ©Ö¸ÄÏ Îå²ÊÒ©Ïä Ò©Ê¦×¨À¸ Ò©½»»á Ò©Æó¶¯Ì¬ ±£½¡Æ· ÓÃÒ©×ÉÑ¯

¼²²¡´óÈ«

ÄÐ¿Æ ¶ù¿Æ Ö×Áö ¸Î²¡ ÃÚÄò ¿ÚÇ» ÐÔ²¡ ÄÚ·ÖÃÚ

¸¾¿Æ ¹Ç¿Æ Æ¤·ô Éö²¡ ¼±¾È ÐÄÑª¹Ü ÌÇÄò²¡ ¶ú±Çºí

²ú¿Æ ÑÛ¿Æ ¸Ø³¦ Î¸²¡ Ïû»¯ ¹ýÃô ²»ÔÐ²»Óý ¸ü¶à¿ÆÊÒ

´ó½¡¿µµ¼º½

ÄÐÐÔ Å®ÐÔ Óý¶ù ÀÏÈË ÐÄÀí ÆÀ²â µ÷²é ×Ô²â

±£½¡ ÕûÐÎ ÒûÊ³ ²©¿Í ÊÓÆµ ÂÛÌ³ ×¨Ìâ ¹«Òæ

¼õ·Ê ÃÀÈÝ ÖÐÒ½ ½¡Éí Ìå¼ì Ôö·Ê ÈÕÀú °Ù¿Æ

½¡¿µÎÊ´ð ÃûÒ½×¨À¸ ÊÖÊõ¿â ¼ì²é¿â Ê³Æ·¿â ¼²²¡ÖªÊ¶ ½¡¿µ×ÜÆÀ°ñ ÊÖ»ú½¡¿µÍø

ÉùÃ÷£º39½¡¿µÍøµÇÔØ´ËÎÄ³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅÏ¢Ö®Ä¿µÄ£¬²¢²»ÒâÎ¶×ÅÔÞÍ¬Æä¹Ûµã»òÖ¤ÊµÆäÃèÊö¡£ÎÄÕÂÄÚÈÝ½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÖÎÁÆ¼°Ñ¡¹ºÇë×ÉÑ¯Ò½Éú»òÏà¹Ø×¨ÒµÈËÊ¿¡£

39½¡¿µÍø - ÖÐ¹úÓÅÖÊÒ½ÁÆ±£½¡ÐÅÏ¢ÓëÔÚÏß½¡¿µ·þÎñÆ½Ì¨¡¡Copyright © 2000-2017¡¡Î´¾­ÊÚÈ¨ÇëÎð×ªÔØ | ÍøÕ¾¼ò½é | ÈË²ÅÕÐÆ¸ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ÎÊÌâ·´À¡