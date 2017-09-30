核心提示：我想集美白、保湿、祛痘、去黑头、扛油于一身的产品珍珠粉再合适不过了，万用的珍珠粉也是明星们私房保养的重要秘方之一。带大家揭开珍珠粉的谜底，看看到底珍珠粉到底有哪些惊人的功效！

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珍珠粉去黑头的做法

酸奶+珍珠粉

将酸牛奶和珍珠粉放在碗中，调匀成浓稠的面粉糊。(不要调得太稀，否则无法将面膜涂厚。) 必要时酌量加水调整浓度。将混合物面膜厚厚涂满全脸，静待20-30分钟后，以温水洗净。

珍珠粉+牛奶+蜂蜜

准备清洁的容器，先倒进一些珍珠粉，配以牛奶和蜂蜜，调匀。蜂蜜量不要太多，否则会使珍珠粉在脸上涂抹不均匀。洁面后，将调好的珍珠粉混合物均匀地敷在睑上，雀斑处多按摩一会儿。20分钟之后用温水洗掉。

珍珠粉+红酒面膜

材料：红酒20ml、蜂蜜2勺、珍珠粉少许。

做法：将所有材料混合，涂于脸上，约5分钟后用温水洗净。

功效：去死皮、滋润肌肤、美白、除皱。纯天然的红酒，在酒精作用下可扩张血管、改善皮肤微循环和加快皮肤代谢，其主要的功效是增加皮肤光泽，使皮肤看起来很红润。

蜂蜜珍珠粉面膜

找一个小容器，像杯子盖，装棉签的盒子的盖子，我觉得都可以。在里面倒入一元钱硬币大小，成圆锥状份量的珍珠粉，加入少量的蜂蜜，记住不要加太多，因为蜂蜜多会比较粘不太好吸收，个人认为，大概拇指盖大小的2倍吧。用勺子将珍珠粉和蜂蜜调匀，调的时候要耐心一点，刚开始会比较粘像揉面，慢慢的等珍珠粉溶解进蜂蜜就好了。

珍珠粉香蕉面膜

珍珠粉香蕉面膜能够有效的祛斑美白，它富含维生素和蛋白质，可消除皱纹，使肌肤光洁。

自制方法：香蕉一根去皮捣烂，加入2匙奶油和0.3克珍珠粉一支，与2茶匙浓茶水混匀，涂于面部，10-20分钟后洗净即可。

蛋清蜂蜜珍珠粉面膜

用半颗蛋清加两小勺蜂密(喝咖啡用的小勺喔)，拌匀就可以了，想要保湿一点就再加两小勺鲜奶，想清爽就加几滴鲜柠檬汁，蛋清可以在肌肤上形成补水保湿膜，秋冬季节护肤很有帮助。

自制方法：半颗蛋清加两小勺蜂密，由于珍珠粉溶解进蜂蜜和蛋清都很快，所以用量不需要太多，要调到粘稠适中那样的状态最适合肌肤吸收。

珍珠粉芦荟面膜

芦荟有天然的消炎功效，加上珍珠粉可以达到紧缩皮肤，促进血液循环，防止皮肤松弛的效果。而且是天然有效的护肤配方。

自制方法：用2匙芦荟汁加2匙面粉，0.15克珍珠粉拌和成糊状，涂于面部，稍干后再涂第二层，在面部保留30分钟左右，洗净即可。

蜂蜜番茄珍珠粉面膜

具有使皮肤滋润、白嫩、柔软的作用，长期使用还具有祛斑除皱和治疗皮肤痤疮等功能。

自制方法：先将番茄压烂取汁，加入适量蜂蜜和少许面粉调成膏状， 涂于面部保持20-30分钟，可以补水保湿美肌护肤。

珍珠粉杏仁面膜法

珍珠粉杏仁面膜可以滋润肌肤，使之光滑细嫩。 杏仁含有抗氧化护肤因子，能更好的为肌肤注入活力源泉。

自制方法：在2匙杏仁油中加入0.15克珍珠粉，不断搅拌并慢慢加入1个蛋黄至形成粘稠状，涂抹于面部与颈部，20分钟后用毛巾将剩余面膜擦去即可。



