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双下巴不仅显胖还显老 消除双下巴有4招

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2017-10-14华龙网健康频道
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核心提示：肥胖的人特别容易出现双下巴，双下巴不但影响美观，还会使皮肤提前老化。如何拯救双下巴呢？先了解双下巴的形成原因，再做相应的练习和护理。

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　　双下巴好多人都有，不仅在外形上显得肥胖，影响美观，还会提早出现皮肤初老现象，呈现与年龄不符的老态，就连跟别人合照都会成为绿叶。所以，“拯救”双下巴刻不容缓。

　　双下巴的形成原因

　　1、脂肪堆积

　　下巴是一个容易堆积脂肪的部位，双下巴是由于颈部脂肪堆积所形成的，同时多伴有颈部皮下脂肪增多。但双下巴的形成不仅仅是因为肥胖，随着年龄的增长，下巴部位容易积累脂肪，易形成难看的双下巴。

　　2、皮肤松弛

　　不要以为年轻妹子就没有这样的问题，日晒、爱吃需要大力咬的食物，都会让妹子们提早出现皮肤的初老现象。随之而来的就是皱纹、皮肤下垂，不胖也有双下巴，多数就是这么来的。

　　3、常做低头族

　　低头玩手机的时候，人体脖子承受的压力较平常大，脖子的肌肉又是垂直生长，容易出现下垂。保持低头挤压的姿势，会缩短脖子的肌肉，表皮细胞衰老加快，使颈部的皱纹加深。特别是原本比较肥胖、下颌脂肪偏多者，重力和低头施力会对脂肪有一个牵引，造成皮肤松弛，导致下颌松弛，容易定型成双下巴，

　　防止双下巴的练习和护理

　　1、伸舌头

　　试着尽量地伸出舌头。如果用手触碰下巴，可以碰到凹陷的地方吧。因为舌头的跟部在下巴上，所以舌头大的运动可以预防下巴松弛。

　　2、卷舌头

　　舌尖放在上排牙齿里面的牙根处，整条舌头一起向上颚方向吸。这也是抬起舌头的原因，使下巴的松弛变紧致。

　　3、拉伸下巴和喉咙

　　双手重叠放在锁骨的下面，向下拉伸皮肤并头向上抬。在感受到下巴和喉咙拉伸感时，交叉地发”i“，”u“这两个音。让脖子上的肌肉变硬，恢复弹力，防止松弛。

　　4、沿下巴进行淋巴按摩

　　两个手的食指和中指弯曲成夹子状，放在下巴上。手指从下巴的前端开始向里滑动。把下巴周围的代谢物全部向淋巴结移动。

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