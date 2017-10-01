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秋天皮肤干燥？这样洗澡越洗越干！

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2017-10-1439健康网
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核心提示：中秋过后，气温下降，刮起的干燥北风，吹得人的皮肤干燥又粗糙，平日里“油水充足”的肌肤仿佛一夜间变得“干涸无比”。明明喝了好多水，涂了好多保湿乳，但为啥皮肤还是很干燥？可能是你洗澡的方法不对！

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　　中秋过后，气温下降，刮起的干燥北风，吹得人的皮肤干燥又粗糙，平日里“油水充足”的肌肤仿佛一夜间变得“干涸无比”。明明喝了好多水，涂了好多保湿乳，但为啥皮肤还是很干燥？可能是你洗澡的方法不对！

秋天皮肤干燥？这样洗澡越洗越干！

　　秋天皮肤干燥，或是洗澡不当惹的祸！

　　1、水太热，易致皮肤干燥

　　秋天天气寒凉，许多人都喜欢洗热水澡，尤其是皮肤瘙痒的人，以为用热水烫一下就能缓解，结果越洗皮肤越干燥。秋天洗热水澡没关系，但千万不能太热，因为洗太热，会破坏皮肤表面的油脂，使毛细血管扩张，加重皮肤干燥的程度。

　　2、沐浴露选不对，易致皮肤干燥

　　爱干净的人在常会选购清洁力度较强的沐浴露，这种沐浴露在夏天有助于清洁皮肤，但如果在秋天还使用，则易使皮肤的储水功能减弱，导致皮肤干燥瘙痒，缺乏弹性，洗澡后若不注重保湿，皮肤还会出现刺痛感。

　　3、洗澡太频或太久，皮肤越来越干

　　秋天凉爽，人体出汗较少，每天洗一次澡就能将脏东西清洗干净，如果每天洗澡次数较多，身体中具有肌肤保护作用的油脂层就会被洗掉，使肌肤水分蒸发速度加快，更易感染细菌。另外，洗澡持续的时间最好不要过长，盆浴不要超过20分钟，淋浴不要超过5分钟。

　　掌握正确洗澡姿势，洗出娇嫩肌肤

　　1、使用海绵轻轻擦洗

　　人体皮肤表面的角质层与脂质膜构成了肌肤的天然屏障，如果洗澡时用力擦洗，肌肤会因为用力过猛而受到损伤，导致皮肤干燥问题严重。因此，洗澡时建议使用柔软的海绵蘸沐浴露轻轻擦洗，呵护自己的每寸肌肤。

　　2、每周用牛奶冲身一次

　　用牛奶洗澡？这听上去似乎很奢侈，其实只需要1公升就够了。要洗澡的时候，在浴缸中倒入1公升牛奶，再加一点橄榄油，最后再加上适量的水即可浸泡，滋润效果很不错，可以很好地缓解秋天皮肤干燥问题。

　　3、沐浴后涂抹乳液

　　洗完澡后的3分钟内，人体毛孔是张开的，预防皮肤干燥，我们可以趁肌肤风干的时候在身体上涂抹身体乳，让肌肤变得更加滋润。

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