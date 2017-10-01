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这些护肤禁忌不注意 毁掉的就是你的脸

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2017-10-1439健康网
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核心提示：女人千万要注意这些护肤禁忌！

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　　护肤误区一、随便用手挤痘痘

　　痘痘完全好的时间是7-10天，还会留下疤痕，而如果你不管它，好的时间只会是2-3天，如果用手来挤，手指上的细菌还会进入到痘痘中，极有可能造成肌肤感染，发炎，并且让痘痘更加恶化。每次你的手想要接触脸部的时候，给手找点别的事情做。停止用手碰脸3周，你就开始看到大的改变。

　　护肤误区二、用毛巾擦拭皮肤

　　洗完脸以后用毛巾轻轻吸干水分比擦拭皮肤更好，尤其如果你还是敏感肌肤的话。毛巾的摩擦会导致刺激，而成年累月的摩擦会导致皮肤失去弹性。如果你用毛巾擦拭眼周皮肤，黑眼圈更容易形成。

　　另外，对毛巾的选择也是很有讲究的，纯棉柔软的毛巾对皮肤的伤害较小。

　　护肤误区三、卸妆太过粗暴

　　不管你是化浓妆还是只是擦了防晒霜，卸妆都是护肤的第一步。卸妆除了要干净之外，更重要的是温柔。有些人一味地想卸妆干净，用力过猛，伤害到皮肤，这些是再多的护肤品都弥补不过来的。尤其是眼周皮肤，一定要温柔，切忌搓和拉扯，否则易生皱纹。

　　护肤误区四、去角质过于频繁

　　去角质确实是让肌肤快速变得明亮通透的方法，但是过于依赖去除角质反而会让肌肤的保护层减低从而导致过敏。每周1-2次是最合理的使用方法。

　　护肤误区五、防晒不彻底

　　不管是夏天，冬天还是一年中的任何时候，你的日霜防晒霜都应该有最少SPF15的防晒指数。虽然彩妆产品现在也都带有一些防晒指数，但是和带有防晒系数的面霜比起来是远远不够的。

　　护肤误区六、每天喝水就不用补水

　　喝足够的水确实能给身体补水，但皮肤上的水分流失得快，所以喝再多的水也不能忘记给皮肤补水，尤其是在干燥的秋季。除了每天洗脸后必用的爽肤水之外，还需要配合乳液锁水。如果平时皮肤比较干，还需要随身携带补水喷雾，以便随时补水。

　　护肤误区七、护肤品不换季

　　一年365天都用一样的保湿霜是懒人的做法，随着季节的转换，皮肤的需求也在转变。

　　冬天可以用丰润一些的面霜，同理，夏天可以选择清爽一些的。当你给按照皮肤季节需求来进行更换产品，你会发现肌肤问题会减少很多。

　　护肤误区八、不注重饮食

　　本身你皮肤就不好，如果不注重饮食，皮肤变差那是正常的。经常食用辛辣刺激的食物，很容易引发痘痘，痘痘难以去除，痊愈后还会给脸部留下印记。而且经常饮食不讲究还会千万肠胃不适。

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