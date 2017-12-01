查出额头长痘原因 对症治疗

核心提示：长痘痘是最烦人的，时不时的冒出来，有时候是鼻子有时候是在额头或者是在其他地方，但不管在哪里都很影响心情。要想解决痘痘，就要知道是什么原因导致痘痘的产生，今天我们先说说有什么原因会导致额头长痘吧。

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长痘痘是最烦人的，时不时的冒出来，有时候是鼻子有时候是在额头或者是在其他地方，但不管在哪里都很影响心情。要想解决痘痘，就要知道是什么原因导致痘痘的产生，今天我们先说说有什么原因会导致额头长痘吧。

额头长痘原因1：熬夜，饮食和作息不规律

工作繁忙导致熬夜加班，有时候忙起来可能连吃饭都顾不上，有时候应酬多吃东西杂乱，睡眠又不足，再这种情况下，内分泌会出现紊乱失调，油脂分泌过多，而过多油脂堵塞毛孔，痘痘就冒出来啦。

建议：要调整自己的工作时间，劳逸结合之外还要饮食健康，不仅营养要均衡，也要时间规律。再者就是要保证充足的睡眠，没有美容觉，想要好肌肤哪有那么容易，适量的运动也不能少的。

额头长痘原因2：工作压力大

工作压力过大容易，心理容易变烦躁，体内分泌有可能过盛，而油脂分泌长期无法正常排出体外，这个时候就容易长痘痘啦，而额头可能是最先反应出来的。

建议：调整心态，不管是听音乐或者出门散心，选择适合自己的放松方式，为自己减压，放松心情，让分泌系统恢复原来的状态。

额头长痘原因3：皮肤干燥

天气干燥寒冷的时候没有做好保养或者保养不当的时候，例如清洁过度的情况都可能导致皮肤干燥缺水泛油，而这个时候痘痘也就自然而然地冒出来啦。

建议：护肤得时候注意适度，清洁不要过度，同时保养品的用量不要过多，另外不是涂越多层越好，要根据自己的肌肤状况做适当的调整，才是正确的打开方式。

额头长痘原因4：尘螨脏污细菌等

环境污染，特别是雾霾天，就算你戴口罩但每天都会有脏污细菌依附在皮肤上，特别是额头上，而这些以为清洁不及时不干净等问题而累积也有可能导致痘痘的产生。再者额头与枕头或者床上用品上的尘螨脏污等也会导致额头痘痘的产生。

建议：做好清洁工作，同时要注意日用品的卫生状况，定期清洗更换。