冬季偷懒不防晒 开春后悔！

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核心提示：冬季护肤，有一件很重要的事，那就是—防晒！没错，就是防晒。很多妹纸在出门前看到太阳不怎么大，就偷懒不涂防晒了，秋冬不防晒，来年春夏就等着哭吧！

冬季护肤，有一件很重要的事，那就是—防晒！没错，就是防晒。很多妹纸在出门前看到太阳不怎么大，就偷懒不涂防晒了，秋冬不防晒，来年春夏就等着哭吧！ 冬季防晒霜要如何涂抹？ 需要化妆的时候： 1. 用湿纸巾先印掉多余油脂，然后抹去花掉的妆容——眼下、鼻翼、嘴唇周边，这些位置最容易脱妆和花妆。 2. 重新涂抹防晒霜，注意拍打或从内往外推开，而不是打圈搓揉←涂抹防晒的正确手法哦。 3. 在脱妆的部位补上底妆，如果可以的话扫一层散粉，妆效更好。 不需要化妆的时候： 1. 用湿纸巾或浸湿的化妆棉擦去脸上多余油脂和防晒，这样不仅感觉更舒适，而且减少毛孔堵塞的几率。 2. 视乎肌肤和环境需要，补图保湿乳液或者控油乳液。 3. 重新涂抹防晒霜。