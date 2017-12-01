冬季如何拯救你的干裂唇

核心提示：冬季有的人嘴唇还是水嘟嘟，看起来好嫩，有的人的嘴唇缺干燥，甚至干裂红肿出血。如何给你的嘴唇补充养分啦，赶紧来看看怎样才能无时无刻拥有美唇。

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冬季有的人嘴唇还是水嘟嘟，看起来好嫩，有的人的嘴唇缺干燥，甚至干裂红肿出血。如何给你的嘴唇补充养分啦，赶紧来看看怎样才能无时无刻拥有美唇。

选择油含量高的护唇产品

因为来不及适应季节变化，嘴唇会有红肿干裂的情况出现，可以使用专门的修护霜敷一敷，再贴上保鲜膜和热毛巾热敷5分钟，能有所改善。平时则要选择油含量高的护唇产品，滋润唇部，能减少干燥的情况。

注意补充水分、维生素C

维生素C最能解决唇部干裂的问题，所以平常除了补充营养食品之外，还可以多吃像奇异果等富含维生素的水果，会有不错的效果。另外要喝足水，才有机会养成美唇哟。

唇部也要深层去角质

不要以为嘴唇就不用去角质，比起其他身体部位，嘴唇更为脆弱，少了水分及油脂保护，更会出现干裂脱皮、唇色暗沉、唇纹等问题，定期去角质能从根本上解决问题。

给唇部做按摩，促进血液循环

清洁唇部之后，给唇部来点按摩会更好，毕竟唇部比起身体其他部位，更没有什么活动的可能，所以按摩唇部可以促进血液循环，让唇部看起来更红润，整个人气色也就更好了。