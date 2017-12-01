珍珠粉可美白 还有哪些用途

核心提示：珍珠自古以来是名贵中药材，美容佳品，历代19部药物典籍上都明确记载了珍珠的功效。除了它的美白功效外，大家知道其它的用途吗？今天与大家分享。

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珍珠自古以来是名贵中药材，美容佳品，历代19部药物典籍上都明确记载了珍珠的功效。除了它的美白功效外，大家知道其它的用途吗？今天与大家分享。

定 妆：

用粉扑取适量纳米珍珠粉，均匀地按压在已化妆的脸上，几分钟后，用化妆扫将还浮在脸上的珍珠粉刷去。

润 肤：

临睡前彻底清洁皮肤，将四分之一粒纳米珍珠粉胶囊与润肤水调和，用化妆棉充分吸收后轻轻地由下到上，由内到外抹于面部。

除 皱：

香蕉面膜将一条剥了皮的香蕉捣烂，然后加入2匙奶油、2匙浓茶水，拆开纳米珍珠粉胶囊，调匀后涂抹于面部，10-20分钟后用清水洗净。

去眼袋：

取纳米珍珠粉0.15g均匀敷在眼周，用冰袋两个在眼部作冷敷，约30分钟后，眼袋即可消除。