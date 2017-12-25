核心提示：秋冬天气干燥，缺少水分滋润，皮肤容易出现干燥、过敏等问题，不少人起疹子、红肿。此类过敏主要有4个原因：1．食用海鲜、坚果等食物；2．吸入花粉、尘螨等；3．化妆品、肥皂、合成纤维等造成接触性过敏；4．紫外线、干燥气候导致过敏。

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秋冬天气干燥，缺少水分滋润，皮肤容易出现干燥、过敏等问题，不少人起疹子、红肿。此类过敏主要有4个原因：1.食用海鲜、坚果等食物；2.吸入花粉、尘螨等；3.化妆品、肥皂、合成纤维等造成接触性过敏；4.紫外线、干燥气候导致过敏。

西医可通过实验找到过敏原，然后加以防范或进行脱敏治疗。中医讲的是顺应四季阴阳，从日常生活调整，从内到外滋润皮肤。

首先，饮食宜清淡，少吃或不吃辣椒、蒜、葱、姜、八角、茴香等辛辣刺激食物，少饮酒、咖啡。过敏体质者应尽量少吃或不吃富含异体蛋白的食物（如鱼、虾、螃蟹、蛋、牛奶等）。适当多吃富含植物油脂的食物，如芝麻、花生、核桃、黄豆等。按照“减辛增酸”原则，多吃含水分多的果蔬，如梨、葡萄、猕猴桃、萝卜、百合等。多喝白开水，及时补充水分，保持大便通畅，将有害或易引起过敏的物质排出。

其次，内衣裤最好选原色、柔软、光滑、吸湿性好的纯棉、丝织品。染色化纤类织物虽然好看，但有些会对皮肤产生不良刺激。勤换洗衣裤。

再次，洗澡不要太勤。秋冬最好3~6天洗1次澡。清洗次数过多会使皮脂膜含量减少，造成皮肤老化。老年人皮肤变薄，皮脂腺分泌更少，每周洗1次澡即可。水温不宜过高，不要过度清洗。可用米汤擦身，减轻瘙痒症状。洗完全身涂润肤霜。建议选用刺激性小、保湿作用好的护肤品，如含有二甲基硅油、甘油等成分的硅霜，能抗皲裂、抗敏。

日常生活中还要注意做到起居有规律，保持睡眠充足、心情舒畅、经常运动，有助于增强抵抗力，对防止皮肤过敏也有一定作用。