洗脸不简单 懂水质才能洗好脸

核心提示：洗脸看上去这么简单的事情，其实有很多的讲究，水质、水温就有很多的细节，一起来看看吧！

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洗脸看上去这么简单的事情，其实有很多的讲究，水质、水温就有很多的细节，一起来看看吧！

首先水质最好是弱酸性的酸碱度，这贴近肌肤的生理属性。一般的自来水都是弱酸性，还有些家庭使用的自来水过滤装置，有专门的洗脸用弱酸性过滤功能。

PH4：清洁，洗涤，有较强的杀菌功能。

PH5：洗脸，PH5.5弱酸性水适合皮肤。

PH6：吃药，泡牛奶。

PH7：初期饮用碱性水，可能长生不适应，建议由饮用中性水开始。

水温也很影响洁面的效果。初次湿润和洁面过程中使用舒适的温水，能打开肌肤毛孔有助于洁面成分带走污垢、促进面部血液循环，这也是为什么使用温水洗面后面部肌肤白皙红润了很多，整个人也放松了。

使用热水的温度千万不能过高，否则反而会令面部的皮肤紧绷，皮肤松弛。30~33°的温水与手温接近，手伸进水里既不烫也不冷即可。洗完脸后最好趁着毛孔扩张、面部还带点湿润，尽快补上补水保湿的产品，有利于吸收水分和营养。