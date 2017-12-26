蜂巢皮秒有什么作用 蜂巢皮秒去痘印效果好吗

核心提示：蜂巢皮秒是一种新的激光美容方法，作用很多。那么，蜂巢皮秒具体有哪些作用呢？蜂巢皮秒可以去痘印吗？蜂巢皮秒可以祛斑吗？蜂巢皮秒有什么副作用吗？

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蜂巢皮秒是一种新的激光美容方法，作用很多。那么，蜂巢皮秒具体有哪些作用呢？蜂巢皮秒可以去痘印吗？蜂巢皮秒可以祛斑吗？蜂巢皮秒有什么副作用吗？

蜂巢皮秒作用是什么

蜂巢皮秒激光的作用很多，比如去除纹身、淡化疤痕、提亮肤色、去除色斑等都可以做到。

很多爱美的仙女不知道，蜂巢皮秒激光还有去纹身的作用，原本 蜂巢皮秒激光的官方介绍就是主打“Tattoo Removal”，也就是清楚刺青的意思。蜂巢皮秒激光与比原来传统激光的去纹身效果要更好，一般可以将传统激光去纹身的的10次频率缩短至2~3次。

做蜂巢皮秒激光可以起到淡化疤痕的效果，由于皮肤的黑色素颗粒被击碎，皮肤组织因为受热而需要修复，这会促使皮肤产生许多新生胶原蛋白，新生的胶原蛋白取代来旧的胶原蛋白，这样就帮助皮肤收缩毛孔，淡化细纹，以及淡化一些不明显的疤痕。

蜂巢皮秒激光可以提亮皮肤的颜色，去除沉积黑色素的区域。蜂巢皮秒激光比传统的激光作用更加有效，因为蜂巢皮秒激光是利用极短脉冲的输出方式，运用冲击波将黑色素颗粒粉碎成极其细小的颗粒，将光热效应的副作用降至最低，达到解决皮肤色素沉着，提亮肤色的目的。

蜂巢皮秒激光其中的一个突出作用就是去除色斑、黄褐斑(肝斑)，蜂巢皮秒激光有比传统激光更为集中的激光能量，这种能量光束除了对于色斑症状确实有显着的改善外，还能在不伤害表皮的情况下，迫使皮肤新生出新的胶原蛋白，达到淡化色斑，让肌肤年轻化的目的。

蜂巢皮秒能去痘印吗

痘印其实就是色素沉淀，蜂巢皮秒可以祛斑，去痘印自然不在话下。

蜂巢皮秒激光，是在这个原有的皮秒激光能量的基础上加了蜂巢透镜，蜂巢透镜将这个功能进行数百倍的放大，它将每一束激光重新聚焦生成新的数百个激光点，并以原先20倍的威力，在皮肤深层形成数百万甚至更多的“空洞”，将色素细胞或者松弛的老化细胞、断裂的弹性纤维击破，然后我们身体会启动再生修复机制，大量新生新的胶原蛋白和弹性纤维，从而让肌肤恢复紧致和Q弹。

755蜂巢皮秒的作用原理

755蜂巢皮秒指的是皮秒蜂巢镭射激光，采用755波长激光、搭配蜂巢瞬效透镜将70%镭射能量汇集聚焦，每发镭射光提供皮肤组织10%的高效震荡波作用，震碎表皮层的黑色素同时还能把震荡波传递到深层的真皮层，刺激胶原蛋白产生，加速新陈代谢，达到美容的目的。

755蜂巢镭射的主要作用是用来祛黑美白，还能去皱抗衰老。这一点从755的原理上就能看出来。击碎表面的黑色素，将震荡波传递到真皮层激活胶原蛋白，加速新陈代新达到目的。

从755蜂巢皮秒镭射的原理看，它的效果来源于真皮层胶原蛋白含量的多少。特别是对营养输送起重要的作用的胶原纤维网，更需要加固、充盈让它具有足够的弹性。因此对于年龄超过在30以上且自身胶原蛋白含量低的人群来说，需要在术前及时补充足够的纳米胶原蛋白，使皮肤充盈饱满，以最佳的状态为皮秒激光手术做准备。

至于皮秒美肤后出现的局部红肿现象，一般在1~2小时内即可消退，广大求美者不必过分担心。



