39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 护肤 > 要点 > 祛痘 > 去痘方法 > 正文
综合
问医生

为什么刘海下面容易长痘痘？

美容文章排行榜
2017-12-27爱秀美
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：额头长痘痘是很多人都遇到过的皮肤状况，那么为什么刘海下面长痘痘？刘海下面长痘痘怎么办？

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　刘海下面长痘痘怎么办？

　　长痘痘真的是一件很烦的事情有没有，尤其是脸上长痘痘。那么刘海下面长痘痘怎么办？为什么刘海下面长痘痘？一起来看看！

　　1、回到家夹起刘海

　　额头属于容易出油的T型区，刘海遮住额头，使额头长时间处于不透气的状态，自然会对额头产生刺激而长痘痘。当你不用出门的时候可以大胆的将刘海夹起来，让额头的肌肤自由呼吸下新鲜空气，痘痘自然会少了！

　　2、脸部清洁很重要

　　脸部的肌肤本来就很容易出油，再加上外界的空气灰尘刺激，更容易造成脸部肌肤的负担。晚上清洁面部的时候，一定要把刘海扎起来再用洗面奶好好清洗干净，保证额头也能清洁彻底。

　　3、加强多额头的护理

　　额头经常处于“呼吸不畅”的状态下，久而久之就会变得很敏感脆弱。所以要选择温和型的角质软膏来为额头去角质，去除头皮上的死皮细胞后，并在痤疮处拍些水杨酸。白天的时候，可以随身携带一包湿巾，以便随时擦拭由刘海分泌到额头上的油脂。

　　为什么刘海下面容易长痘痘？

　　1、内分泌失调。脸上老是长痘痘最主要的原因就是内分泌失调导致的，内分泌失调会导致雄性激素增多的时候，就会出现汗毛孔的粗大，皮肤相对粗糙，从而导致分泌较多的油脂，也就导致了痤疮杆菌的繁殖创造了先决条件；

　　小提示：导致体内的内分泌失调，可以进行内分泌的调整，建议可以去相关的皮肤科医院进行治疗工作；

　　2、不良的作息习惯。往往这种不良的作息习惯也是导致痘痘一直长的原因，长期的熬夜，很容易导致体内的内分泌失调，引起痘痘的生长；

　　小提示：注意保持良好的作息习惯，早睡早起，才能拥有好的皮肤；

　　3、不注意个人的卫生。像平常不爱洗手啊，经常用手去摸脸之类的，还有不定时的更换床单、枕套之类的，这样很容易导致毛囊里的痤疮杆菌繁殖，从而导致痘痘的生长；

　　小提示：平时多注意自己个人的卫生，勤洗手，定时更换床单被套等；

　　4、饮食的不规律。比如日常生活中，经常的暴饮暴食，经常吃一些油炸食品及葱、蒜、辣椒等刺激性食物，很容易导致身体各因素受到刺激，导致痘痘的生长；

　　小提示：养成好的饮食习惯，多吃蔬菜、水果，防止便秘消化不良

　　5、身体免疫力下降。可想而知，当身体的免疫力下降，自然我们皮肤的抗病能力也随之下降，从而导致皮肤容易感染痤疮杆菌，导致痘痘的生长；

　　小提示：平常要多注意营养的搭配，多吃蔬菜、水果已经含有丰富蛋白质类的食物，提高人体的抵抗力；

　　6、生活压力过大。如今快节奏的生活，导致我们的生活压力逐渐的增大，生活、工作的各种压力，从而导致作息的混乱，时常处于紧张状态，导致脸上的痘痘也逐渐的疯长起来；

　　小提示：生活压力大，更应该学着去放松一下，比如说可以出去旅游、登山之类，让自己的心情变得开阔起来；

　　7、肾阴虚。这类体质的人皮肤很容易出油，因此会导致皮肤毛孔堵塞；

　　小提示：注意皮肤的清洁工作，多吃蔬菜水果，少熬夜

　　额头有痘痘能留刘海吗？

　　额头有痘痘最好就不要留刘海了吧，因为刘海的遮挡可能会使长痘痘的状况更加严重。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

刘海 痘痘

我来评论

0人参与，查看全部>>

请输入你需要发表的评论内容

确定

你的帐号还没实名认证
暂时无法发表评论

我要认证确定

您的评论发表成功！
评论需要审核才能正常显示

确定
发表评论

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

如何敷面膜效果好如何敷面膜效果好
怎样去眼部皱纹？去怎样去眼部皱纹？去
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈