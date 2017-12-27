核心提示：额头长痘痘是很多人都遇到过的皮肤状况，那么为什么刘海下面长痘痘？刘海下面长痘痘怎么办？

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刘海下面长痘痘怎么办？

长痘痘真的是一件很烦的事情有没有，尤其是脸上长痘痘。那么刘海下面长痘痘怎么办？为什么刘海下面长痘痘？一起来看看！

1、回到家夹起刘海

额头属于容易出油的T型区，刘海遮住额头，使额头长时间处于不透气的状态，自然会对额头产生刺激而长痘痘。当你不用出门的时候可以大胆的将刘海夹起来，让额头的肌肤自由呼吸下新鲜空气，痘痘自然会少了！

2、脸部清洁很重要

脸部的肌肤本来就很容易出油，再加上外界的空气灰尘刺激，更容易造成脸部肌肤的负担。晚上清洁面部的时候，一定要把刘海扎起来再用洗面奶好好清洗干净，保证额头也能清洁彻底。

3、加强多额头的护理

额头经常处于“呼吸不畅”的状态下，久而久之就会变得很敏感脆弱。所以要选择温和型的角质软膏来为额头去角质，去除头皮上的死皮细胞后，并在痤疮处拍些水杨酸。白天的时候，可以随身携带一包湿巾，以便随时擦拭由刘海分泌到额头上的油脂。

为什么刘海下面容易长痘痘？

1、内分泌失调。脸上老是长痘痘最主要的原因就是内分泌失调导致的，内分泌失调会导致雄性激素增多的时候，就会出现汗毛孔的粗大，皮肤相对粗糙，从而导致分泌较多的油脂，也就导致了痤疮杆菌的繁殖创造了先决条件；

小提示：导致体内的内分泌失调，可以进行内分泌的调整，建议可以去相关的皮肤科医院进行治疗工作；

2、不良的作息习惯。往往这种不良的作息习惯也是导致痘痘一直长的原因，长期的熬夜，很容易导致体内的内分泌失调，引起痘痘的生长；

小提示：注意保持良好的作息习惯，早睡早起，才能拥有好的皮肤；

3、不注意个人的卫生。像平常不爱洗手啊，经常用手去摸脸之类的，还有不定时的更换床单、枕套之类的，这样很容易导致毛囊里的痤疮杆菌繁殖，从而导致痘痘的生长；

小提示：平时多注意自己个人的卫生，勤洗手，定时更换床单被套等；

4、饮食的不规律。比如日常生活中，经常的暴饮暴食，经常吃一些油炸食品及葱、蒜、辣椒等刺激性食物，很容易导致身体各因素受到刺激，导致痘痘的生长；

小提示：养成好的饮食习惯，多吃蔬菜、水果，防止便秘和消化不良；

5、身体免疫力下降。可想而知，当身体的免疫力下降，自然我们皮肤的抗病能力也随之下降，从而导致皮肤容易感染痤疮杆菌，导致痘痘的生长；

小提示：平常要多注意营养的搭配，多吃蔬菜、水果已经含有丰富蛋白质类的食物，提高人体的抵抗力；

6、生活压力过大。如今快节奏的生活，导致我们的生活压力逐渐的增大，生活、工作的各种压力，从而导致作息的混乱，时常处于紧张状态，导致脸上的痘痘也逐渐的疯长起来；

小提示：生活压力大，更应该学着去放松一下，比如说可以出去旅游、登山之类，让自己的心情变得开阔起来；

7、肾阴虚。这类体质的人皮肤很容易出油，因此会导致皮肤毛孔堵塞；

小提示：注意皮肤的清洁工作，多吃蔬菜水果，少熬夜

额头有痘痘能留刘海吗？

额头有痘痘最好就不要留刘海了吧，因为刘海的遮挡可能会使长痘痘的状况更加严重。