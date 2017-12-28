美容少在睫毛上动文章

核心提示：睫毛的自然状态，起到阻碍异物进入眼部的作用，一旦改变了，除了可能会危及眼球外，还会伤及睫毛的根部。

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武汉一女子在一家美容店做了假睫毛“嫁接”，但不到两天却换来了重度结膜炎。因为“假睫毛”刺入眼眶，与眼结膜反复摩擦，已经造成了角膜外伤。

一项研究显示，睫毛长度进化到眼睛宽度的三分之一，所以它们可在不阻挡视力的情况下保护眼睛避免灰尘侵扰和水分蒸发。戴上更长的假睫毛导致眼睛周围的气流增加，致使更多灰尘击中眼球表面，这意味着眼睛失去保护，更有可能变得干燥。

睫毛的自然状态，起到阻碍异物进入眼部的作用，一旦改变了，除了可能会危及眼球外，还会伤及睫毛的根部。睫毛根部有许多小孔，称为睑板腺开口，主要功能是分泌睑板腺液。作为眼泪中必要的一种脂质，它可以起到维护眼泪适当的黏度，湿润眼球的作用。烫睫毛有可能伤及这个部位。一旦造成睑板腺开口堵塞，必然会引起眼球干涩，甚至在眼睑长出绿豆大的囊肿，必须做手术。

眼睛本身就是身体比较脆弱的器官，而在眼睛的睫毛上再嫁接毛发，很可能引起眼部对异物的过敏感染。此外嫁接的毛发以及粘连的胶水的清洁程度、品质是否有保证，都需要相关部门严格检测。要了解美容机构的专业资质以及产品的质量，听从专业美容医师的指导和建议，根据自己的客观情况选择美丽，千万不要盲从跟风，为了美丽而付出惨重的代价。