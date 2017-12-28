冬季润唇膏一天涂几次才最好？

核心提示：秋冬气候干燥，容易嘴唇干裂。有些人开始频繁使用润唇膏，但润唇膏也会吸收嘴唇本身的水分，冬季涂润唇膏每天涂几次才最好？
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秋冬气候干燥，容易嘴唇干裂。有些人开始频繁使用润唇膏，但润唇膏也会吸收嘴唇本身的水分，涂太多还会影响皮肤的自我调节，时间久了，可能会越涂越干。
一般而言，嘴唇干裂主要有三方面原因：一是气候或环境原因引起;二是有些女性使用劣质的润唇膏、口红会出现接触性唇炎，同时与其自身体质易过敏也有关系;三是营养缺乏。例如，缺乏维生素B2或胃肠道消化吸收功能不良，引起慢性唇炎。
对于外在原因引起的嘴唇干裂，润唇膏能起到一定的缓解作用，但要注意一天使用2~3次即可，过度使用可能导致嘴唇对唇膏的依赖，调节能力降低。对于身体原因引起的干裂可用食疗。嘴唇干燥多是自身体内缺乏B族维生素，在饮食中多增加一些牛奶、绿叶蔬菜、鱼、蛋等补充一下。
如果发现使用润唇膏有时只是“治标不治本”。那么嘴唇出现干裂、脱皮等症状时很有可能是身体内部出现了问题，体内缺少维生素B2是出现口角炎的常见诱因之一，消化系统代谢异常也会引起嘴唇干燥、开裂、脱屑。
因此，日常生活中可多吃些含有维生素B2的蔬果，例如橘子、胡萝卜等黄颜色的蔬果。还有山楂、萝卜等促进肠胃消化的食物。
此外要注意，由于芒果、甘蔗这一类水果容易引起口唇的接触过敏性皮炎，所以将其切成小块直接送入口中食用，可避免给嘴唇带来不必要的损害。
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