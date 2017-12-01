冬季干燥，哪种护肤品保湿效果最好？

核心提示：冬季气候干燥，肌肤也会变得干燥，因此肌肤保湿的冬季护肤重点，那么我们该怎样挑选保湿护肤品？

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为什么冬季皮肤容易干燥？

皮肤是厚度约为2毫米的表皮层，在表皮的最上层是角质层，角质层之下还有三层不同的皮肤层，它们拥有防止病原体和化学物质入侵人体、预防体内水分流失的功能。想要保湿，皮肤的角质层和角质层表面覆盖的皮脂膜起到格外重要的作用。一旦皮脂膜的量减少或角质层受到损伤，体内的水分就很容易流失，造成皮肤干燥。

皮肤的湿润通常由埋藏在角质层细胞间的神经酰胺等“角质细胞间脂质”、角质层含有的“天然保湿因子”和覆盖与皮肤表面的“皮脂膜”三种物质来保持。天然保湿因子可抓住水分不让水分离开皮肤，而角质细胞间脂质能够携带水进入皮肤、阻碍水分流失。由于皮脂膜和天然保湿因子等成分的减少会导致肌肤阻碍水分流失的功能低下，为防止水分流失，使用保湿剂是非常必要的。

保湿护肤品什么时候使用最好？

大多数皮肤科医生都会指导病人在洗澡后马上涂保湿护肤品，

研究数据表明，洗澡后一分钟涂保湿护肤品和一个小时后涂保湿护肤品，保湿效果并没有差距，因此，如果习惯洗完澡后干干净净地涂保湿护肤品，保持习惯惯性即可。

保湿护肤品一天可以涂几次？

比起一次性涂大量的保湿护肤品，分成一天涂2-3次效果更好。实验结果表明，一天涂三次保湿护肤品的效果最好。由于保湿护肤品并无副作用，因此当自己感到皮肤干燥不适时，也可适当涂保湿护肤品。

凡士林、软膏、雪花膏、化妆水该选哪个好？

以上这四者往往让人们感到迷惑，不知道选哪个好。凡士林可以覆盖在皮肤表面，防止体内水分流失，雪花膏和化妆水可补充天然保湿因子。因此大家可以根据自己的皮肤需要进行选择，皮肤没有特别的问题以及年轻人可以选择使用凡士林，而皮肤干燥严重或者年龄大的人如果选择凡士林保湿效果可能不给力，这时使用雪花膏或者化妆水更好。另外，比起凡士林，雪花膏和化妆水的皮肤渗透性更强，实验表明，皮肤的妨碍机能低下的人群使用化妆水的保湿效果更好。

养成良好的皮肤保养习惯很重要

化妆品中的保湿护肤品比较具有代表性的就是化妆水、乳液和雪花膏，这三者由于水分和油分的比值不同，但基本的效果都是相同的，如果混合使用，保湿效果能更好。

一旦气温下降，皮肤分泌的皮脂就会减少，眼睛和嘴周围的皮肤的妨碍机能会下降，而一旦皮肤持续干燥，网状肌理就会崩塌形成皱纹。脸是最常暴露在空气中的部分之一，因此也非常容易受到寒冷和干燥的影响，想要保持健康的肌肤，就要首先从养生保湿的好习惯开始。

另外，房间的湿度也对保湿剂的效果有影响，一旦房间里的湿度过低，保湿了的肌肤很快又会干燥，因此，如果房间湿度过低，不妨考虑使用加湿器来保持房间湿度，同时保持保湿剂对肌肤的保湿效果。



