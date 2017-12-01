冬季护肤品质地黏腻，会堵塞毛孔吗？

核心提示：冬季总是希望肌肤水嫩水嫩，寒风的侵蚀给肌肤带来很大的挑战，于是厚厚的一层护肤品被视为护肤神品。那么冬天涂抹油腻程度较高的产品是不是真的能够起到护肤的最佳效果？

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冷热交替的天气给我们的肌肤提出了极大的挑战，使用滋润型的护肤产品害怕堵塞毛孔，而不够滋润又害怕肌肤不能抵御冬季的伤害。其实滋润型护肤产品会不会堵塞毛孔？冬季护肤产品应该如何使用？

毛囊扩张过度易致毛孔粗大

毛孔是肌肤中的敏感部位，位于肌肤表层，是代谢物排解的通道。肌肤表层的毛孔如果粗大，肌肤看起来便会变得比较粗糙，并且会有坑坑洼洼的不平整感觉。毛孔变得粗大，主要是有两个方面的原因。

肌肤皮脂腺的油脂分泌量比较多，使得输送皮脂的「油管」口径变粗，自然毛孔就会粗大，如果再加上皮脂阻塞在毛囊内部，使得过多的皮脂堵塞住毛孔口，也会将毛细孔撑得更大，而通常皮脂分泌较旺盛的部位以T字地带为主，所以肌肤的T字带毛孔真的比较容易出现粗大的情形。

而另外一种毛孔粗大的原因则是肌肤真皮结缔组织松弛变形，使得毛囊周围的结缔组织无法保持弹性，毛囊因而扩张而造成永久性的毛孔粗大问题。

产品油腻并不一定会堵塞毛孔

冬季喜欢往脸上涂上厚厚的护肤产品，感觉这样等于给肌肤穿上厚厚的外套，能够更好的滋润肌肤。也有不少人会觉得油腻的感觉会容易导致毛孔堵塞。对于冬季滋润型产品的选择，我们应该何去何从？

决定产品功效的是产品的成分，而非产品的性质，产品的性质影响的只是使用感受，所以一般而言产品使用较油腻并不容易导致毛孔堵塞。

冬季肌肤怕油腻可减少产品叠加使用

在使用过程中如果感觉质地太过黏腻而造成肌肤负担，可以减少产品的使用量或者更换全能多效产品，以减少护肤步骤和产品的叠加使用。

冬季选择护肤产品时，如果希望有清爽的使用感受，应该要注意产品的成分，油脂和凝胶含量比较高的产品容易出现黏腻的使用感受，但是一味选择油脂含量少的产品，冬天肌肤也容易出现脱皮的现象。

因此，消费者在选择冬季护肤产品时，最好先试用，根据肌肤与产品的契合度情况再选择是否购买。