维生素e去痘印方法介绍

核心提示：维生素e去痘印，在青春期时候会，在熬夜之后会，在吃了上火的东西也会。
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维生素e去痘印，在青春期时候会，在熬夜之后会，在吃了上火的东西也会。
维生素e去痘印
1.生素E+维生素C
把维生素E+维生素C混合后，均匀涂在脸部有痘印的地方，并按摩十分钟至完全吸收，每天涂一次，长期坚持下去，就可以有效去除脸上的痘印，因为维生素E可以深入皮肤下层，修复肌肤受损的地方，令肌肤回复原状，而维生素C则有美白的功效，可有效减少痘印的色素沉淀，配合维生素E的修复作用，可以令痘印慢慢淡化，从而慢慢消失。
2.生素E按摩痘印
取一粒维生素E，用针挑破，把里面的油脂液体挤出来，然后涂在脸部痘印处，并加以按摩，待维生素E完全吸收后即可，这样可以慢慢淡化痘印，按摩可以促进脸部血液循环，可以更好地吸收维生素E，并充分利用，长期坚持可有效消除痘印。
3.生素E+珍珠粉去痘印
维生素E+珍珠粉的去痘印效果也是非常好的，把维生素的液体挤出来，加入珍珠粉和少许水调成糊，再涂在脸上，二十分钟后，用温水洗去，再涂上祛痘霜，坚持下去就可以有效去痘印，这是因为珍珠粉有很好的消炎收敛作用，配合维生素E可以减少色素沉着，促进细胞再生，再加上后续的祛痘印霜，效果更是显著
4.生素E内服外用去痘印
每天晚上用祛痘洗面奶清洁脸部后，把维生素E胶囊的液体挤出来，涂在痘印处，并轻轻按摩至吸收，再服用一粒维生素E，长期坚持，可有效祛痘印，内服维生素E可以令细胞膜稳定，令肌肤恢复弹性，而外用维生素E则可以令其中的精华深入表下组织，修复痘印，令痘印慢慢淡化，直至消失 。
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