忙碌工作造成肌肤负担？3招教你重现美肌

核心提示：忙碌的工作让很多女生忽略了对于肌肤的保养，因而产生一系列的肌肤问题，所以今天小编要教大家三招简单的方法，就能让你缓解肌肤负担，重现美肌。

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忙碌的工作让很多女生忽略了对于肌肤的保养，因而产生一系列的肌肤问题，所以今天小编要教大家三招简单的方法，就能让你缓解肌肤负担，重现美肌。

年末聚会活动频繁、工作量增加等，容易忽略对肌肤的妥善照顾，另外，熬夜或是睡眠品质不佳易造成身体修护机制无法正常运作，亦影响肌肤的更新代谢，导致脸部肌肤可能会有暗沉、粗造、敏感或长痘痘等情况发生，为了减少肌肤的问题，下列说明几项方法，提供参考，让您重现美肌，摆脱疲劳导致的肌肤困扰，并维持肌肤健康！

每日摄取足够水分，加强补充含维他命C水果

体内的循环代谢机制（例如：排汗、排尿及血液流通等），皆需藉由充足的水分，引导和促进废物顺利排出体外，因此，若长时间身体缺乏水分，容易让体内的代谢功能下降，体内囤积的废物增加，影响肌肤吸收营养与排除代谢废物，不良的循环易导致肤质变差或肌肤变敏感等，所以建议每天适时适量多喝水，帮助身体代谢机制调节。另外，可多吃富含维他命C的水果，例如：柠檬、橘子、柳丁、奇异果、芭乐等，其中所含的维他命C，是促进体内合成胶原蛋白的关键，胶原蛋白对于修护肌肤助益良多，是维持健康肌肤常保年轻的秘诀。

善用短时间安排休息，尽量避免连续的熬夜

繁忙的工作与行程，导致相对的睡眠休息时间也减少许多，或是因为压力大影响睡眠品质，都可能让自己变成亚健康族群的一员，因此，建议运用短时间安排休息，调整增加补眠时段，例如：下班后有应酬或聚会，可在午餐后安排午休小睡片刻，或是趁着通勤上班前、下班赴约的空档，安排短暂的休息时段，避免让身体长时间过于疲累，导致体内机能运作下降，影响肌肤健康。另外，若是无法避免熬夜，建议隔日应安排适当的休息，经常性的连续熬夜，所产生的不良影响甚钜，不但损害身体健康，更错失每日肌肤修护代谢的最适时机，所以应特别注意节制熬夜频率。

慎选适合的肌肤清洁用品，并注意每日防晒措施

由于每个人的肤质不同，而季节气候转变对肌肤亦造成莫大压力，因此建议依季节变换与本身的肤质，选择适合的肌肤清洁用品，温和除去每日肌肤所承受的脏污、油垢等，避免让肌肤受到积累污垢的损害，产生红肿发炎、长痘痘、粗糙等肌肤问题。另外，一年四季皆有紫外线，而紫外线是造成肌肤老化的主要关键，为了维护肌肤健康延缓老化，建议每日应确实进行防晒，涂抹适量防晒产品、带有帽沿的帽子、撑伞等，避免长时间让肌肤直接曝晒于阳光下，尤其是每天紫外线最强的时段（上午10点至下午2点时段），加强防晒减少紫外线损害肌肤，避免肌肤老化并维持活力美肌。



