核心提示：清洁面膜相信大家都用过吧，那么清洁面膜可以洗澡敷吗？清洁面膜可以除螨虫吗？清洁面膜可以白天做吗？

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清洁面膜可以洗澡敷吗？

清洁面膜的主要功效是深层清洁毛孔内的化妆品残留，是经常都会用到的面膜类型。那么清洁面膜可以洗澡敷吗？清洁面膜可以除螨虫吗？一起来看看！

这的确是件很惬意的事儿，不过也要视你所选择的面膜类型而定。譬如撕拉式面膜以及果冻式面膜最好不要在此时使用，因为水汽会导致面膜不容易与肌肤密合；如果是需要干透的面膜，水蒸气会影响到面膜的效果。

你可以这样做：建议你在此时使用湿敷型的面膜，或者是面膜按摩霜，它通过泡澡时的蒸汽还能使角质软化。

清洁面膜可以除螨虫吗？

清洁面膜是不可以除螨虫的。

如何自制除螨面膜：

1、黄瓜面膜

自制这款面膜需要的原材料是冬瓜、黄瓜以及纯净水。首先将黄瓜和冬瓜洗净，切成小块，然后提取黄瓜和冬瓜的汁水，如果家里有榨汁机的话就最好了，直接将它们榨成汁，再用纯净水进行稀释调匀就好了，可以直接涂在脸上。这样的一款面膜，具有杀菌消毒的功效，还能滋润皮肤，非常适合在夏天使用。

2、柠檬面膜

直接提取柠檬汁，然后敷在自己的脸上即可，效果非常好。可以将柠檬汁倒在无纺布上，然后再进行敷脸。可以买个柠檬直接来试试，对于处理螨虫问题非常有效，还能清洁肌肤，美白的效果也很好。

清洁面膜可以白天做吗？



其实这个是没有硬性规定的，但就早中晚这三个时间段来说，晚上使用清洁面膜的效果最好。因为人体的新陈代谢在夜间处于一天中的低谷，而细胞的生长和修复活动在这个时间中最为旺盛，因而皮肤对营养物质的吸收能力也会有所加强，选上晚上这个时间，加上正确做面膜的步骤，将有助于面膜中的营养成分随新陈代谢传入肌肤底层，从而达到最佳清洁护肤效果。另外，清洁面膜每周不宜超过2次，尤其是干性肌肤，每周只需做一次清洁面膜即可，对于T区爱出油的肌肤可以每周局部使用3次清洁面膜。

清洁面膜的正确用法：

在使用清洁面膜前先用洗面奶清洗一下面部肌肤，然后用热毛巾热敷一下脸部，擦干水渍，敷上清洁面膜，十分钟后，将面膜拿下，然后用温水将脸上的面膜残留物洗干净，不然残留物会让面部皮肤越来越干。将清洁面膜洗掉以后，还可以敷一张补水面膜，或者就直接涂上护肤品也可以。