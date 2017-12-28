核心提示：素颜霜和晚安粉哪个好？素颜霜好用还是晚安粉好用？素颜霜和晚安粉的使用方法是一样的吗？素颜霜和晚安粉都能晚上用吗？素颜霜和晚安粉的区别和用法介绍。

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素颜霜和晚安粉都是近两年比较火的护肤品了，那素颜霜和晚安粉哪个好呢？素颜霜晚上用的话是不是跟晚安粉一样了？晚上睡觉的时候可以用素颜霜吗？素颜霜要卸妆吗？晚安粉要卸妆吗？

素颜霜和晚安粉哪个好？

首先敲黑板，素颜霜和晚安粉都不是彩妆哦，它们都是护肤品！护肤品！护肤品！首先说素颜霜，相对比被夸化妆技术好，相信好多人更喜欢被夸你的皮肤好好哦，所以素颜霜极大的满足了这类爱美人士的需求，其实素颜霜也并没有那么神秘，是面霜中添加了VC、白玉、白芍药、维生素B和钛白粉之类的美白成分，这些都是对人体无害，并且还有养肤作用的好东西，它可以让懒和漂亮兼得、长期使用还有淡化轻微色斑的功能。

“晚安粉”专门晚上用的护肤品，它的全名叫CULB心机伪妆素颜美白保湿蜜粉饼，如果你不喜欢护肤后黏黏腻腻的感觉，那用这个粉真的会超赞的，使用感很棒，用完幸福感爆棚，晚上睡觉以及第二天起床都会美美哒。把它用在晚上护肤的最后一个步骤，可以控制汗液和油脂的分泌，含有玻尿酸和胶原蛋白成分，可以修复晒后的色素沉淀，让肌肤自带柔焦效果。它的设计初衷就是洗完澡卸妆后，脸上全裸不好看，扑点上去，让面色看起来更动人，关键它是护肤品，没有任何的彩妆成分哦。

素颜霜晚上可以用吗？

素颜霜能不能晚上用要看具体哦！一般来讲，含二氧化钛的产品需要洗干净，没有必要停留在皮肤上，但停留一些也不至于引起特别严重的问题。不过敏感肌还是清洁干净比较好。注意，这些产品用洗面奶就可以卸妆洗干净了。没有必要额外用强力的卸妆油之类。

此外，如果晚上使用的话，建议还是要洗净的，除非你晚上有带妆的需求的场景，比如你晚上有机会准备睡你的男神，还是不要卸妆了吧。

素颜霜用不用卸妆？

素颜霜之所以能够帮助皮肤提亮肤色是因为它里面添加了二氧化钛，虽然二氧化钛能够溶于水，但是如果长期涂着它睡觉也会容易堵塞毛孔，所以在清洁的时候一定要注意，将它洗干净再涂上护肤品。

现在市面上比较常见的素颜霜有两种，一种是水包油，这种成分的素颜霜比较水润，使用感很好，但是它是不防水的，很容易脱妆，直接用洗面奶就可以洗掉了，所以是确实不需要卸妆的。

另外一种是油包水结构的素颜霜，它和水包油刚好是相反的，是比较防水防汗的，洗面奶是洗不掉的，所以一定要卸妆，如果不卸妆的话就会很容易堵塞毛孔，而且长期残留的话会导致各种皮肤问题，所以我们不能一概而论的认为素颜霜是不用卸妆的。