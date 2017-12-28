秋冬脸一吹风就有刺痛感是怎么回事？

核心提示：秋冬起风的日子开始变多，不少妹子吹风之后面部就开始出现痒和刺疼的症状，之后甚至还会出现红点，这是过敏吗？脸一吹风就痒怎么回事？脸一吹风就痒该怎么办？秋冬季节该怎么护肤？

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秋冬的面部肌肤问题，很多时候都是在外界条件下的刺激下产生的，对于敏感肌的妹子甚至可以一吹风就有脸痒和刺痛的感觉呢，这是什么原因呢？该怎么缓解？

脸一吹风就痒是怎么回事？

很多女孩被风吹后，脸都会出现泛红刺痛的状况，你以为养两天就能好但事实是如果你不认真调理，之后就会引起肌肤的炎症和后续诸多问题。

风吹后，脸颊容易泛红刺痛，是肌肤有炎症吗？

是的，大风吹肌肤后出现泛红刺痛的状况，代表肌肤的原本的皮脂膜已不健全，导致风一吹便引起肌肤微细的敏感以及发炎。若是长时间不做处理，可能会导致肌肤的慢性炎症，进而引起暗沉、肤色不均、斑点等等的问题喔。

脸吹风过敏怎么办？

若是肌肤发炎的状态比较严重则建议先利用植物精华油在手心搓热之后，再进行脸部肌肤的点压，利用最温和的方式让精华油轻轻的附着在肌肤上，以修复肌肤皮脂膜，让肌肤慢慢转往健康稳定的状态。

而若是发炎情况不是特别严重，则可以在使用完精华油之后在湿敷舒缓型的化妆水，利用精华油的缓冲降低化妆水的渗透，也利用化妆水的舒缓抗炎特性，立即对肌肤做深层的抗炎去敏护理。

过敏的时候还能用护肤品吗？

在肌肤不稳定的状态，采用少即是好的护肤原则是比较恰当的。不过少的定义是必须遵循着肌肤的需求。例如，在肌肤发炎状态比较严重的时候，轻轻薄薄的一层护肤油先将肤质稳定就是最好的方式。因为这样的做法比较不容易引起肌肤的刺激，对于肤质的修护也有着缓慢稳定的效果。

不过若是肤质状态只是一般的小发红，发炎过敏的状况并不严重，则建议在肌肤的补水跟保湿上再多做一些加强，或在成分上选择植物性的舒缓成份，对于肤质的改善可以更加快速。另外，一定要除非你是肌肤有严重的开放性伤口，否则白天防晒是一定需要的，毕竟紫外线对于发炎性的肌肤刺激性是更大的喔。

秋冬护肤要点

寒冷的温度会明显影响到肌肤皮脂膜的分泌，对于干性肌肤以及敏感性肌肤而言最好的方式是利用化妆水、精华液、精华油以及面霜类的产品相互配合。

以化妆水来说就是进行肌肤的补水、而精华液则具备强化肌肤本身的保水能力并且可以强化肤质的健康。精华油则可以起到修复皮脂膜屏障的作用，也可以加强肌肤的润泽度。而最后的面霜则是对肌肤的锁水能力再强化，对于寒冷的气温更可以提高肌肤本身的免疫以及保护力。

在选择产品的属性时，像是精华液、面霜都可以尽量的选择舒缓效果比较好的植物性配方，或是含有B3成分的产品，它们都可以在护肤的同时更加稳定肌肤的肤况喔。

补水：秋冬季节，空气干燥，皮肤会有“绷”的感觉，这就说明的你脸缺水啦！加强皮肤补水可是秋天最重要的护肤工作，也是护肤的第一步，补水的方法有很多，那很简单的一个就是补水面膜了，睡前多做一些补水面膜，能有效帮助皮肤补水。

保湿：补水要选择液状稀薄的产品才好吸收，而保湿，就要选择凝胶状浓稠的产品才行，让皮肤充分吸收水分之后，再用凝胶状产品把它锁住，皮肤才能保持水润。

滋润：寒冷的冬季，不论抹多少护肤品在脸上还是觉得干，补水面膜常常做也是干，这是为什么呢？这是因为冬天气温低，我们的皮脂腺分泌的油脂成分也不足，在补水的同时还要补油才不会觉得干燥。

抗皱：秋冬季节要严防小皱纹的出现，皱纹出来了可就不好再回去了！未雨绸缪是非常重要的！提前使用一些抗皱的产品，可以有效延缓皱纹的出现哦！