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牛油果可以直接敷脸吗？

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2017-12-29爱秀美
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核心提示：牛油果敷脸上多长时间？牛油果可以直接敷脸吗？牛油果的功效与作用分别有哪些？

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　　我们都知道牛油果有很高的营养价值和保健功效，但大家不太了解的是牛油果其实也有很好的美容效果。牛油果敷脸是可以美容的，那么牛油果敷脸上多长时间？牛油果可以直接敷脸吗？一起来看看！

　　牛油果敷脸上多长时间？

　　牛油果敷脸15分钟左右即可。

　　牛油果面膜中的营养物质在15分钟内，可以充分被皮肤吸收，当敷面膜的时间过长时，可能会使皮肤中的水分反吸收出来，所以一般敷完脸15分钟后，用清水轻轻的清洗干净就好了。

　　牛油果可以直接敷脸吗？

　　牛油果最好不要直接敷脸，可以经过稀释后涂在脸上。

　　牛油果主要含不饱和脂肪酸、蛋白质、纤维素、叶酸维生素A、维生素E、维生素B6以及矿物质元素，对皮肤有刺激性的酸性物质很少，所以，可以将牛油果稀释后涂在脸上。

　　牛油果的功效与作用

　　保护肝脏

　　在召开的2000年太平洋流域国际化学协会会议上，日本的研究者宣布，他们经研究发现，鳄梨中含有可能可以保护肝脏的有效化学成分。这一发现将有助于人们发明新的药物，用于治疗肝脏疾病。

　　美容

　　牛油果果肉与人体皮肤亲和性好，极易被皮肤吸收，对紫外线有较强的吸收性，加之富含维生素E及胡萝卜素等，因而具有良好的护肤、防晒与保健作用。美、日等国已将其广泛应用于护肤霜、洗面奶、面膜剂、洗发香波、防晒霜等多种化妆品。

　　缓解糖尿病

　　油梨果肉含糖率极低，为香蕉含糖率的1/5，是糖尿病人难得的高脂低糖食品。而用果皮泡水饮用，对糖尿病有缓解作用。

　　保护子宫健康

　　资料说，因为牛油果长的很像子宫，能够保护女性的子宫和子宫颈健康。女性每星期吃一个牛油果，就能平衡雌激素、减掉分娩产生的多余体重，防止宫颈癌。更奇妙的是，牛油果从开花到成熟结果的生长期，也恰恰是9个月。

　　预防癌症

　　丰富的维他命能有效的抗氧化。预防承认常见的动脉硬化状况，对于预防癌症以及心血管疾病也能发挥显著效果。另外丰富的钙质能代谢体内因过度摄取盐分而积累的钠。

　　抗氧抗衰老

　　它含有丰富的甘油酸、蛋白质及维他命，润而不腻，是天然的抗氧衰老剂，它不但能软化和滋润皮肤，还能收细毛孔，皮肤表面可以形成乳状隔离层，能够有效抵御阳光照射，防止晒黑晒伤。牛油果果仁里提取的牛油果油营养丰富，含丰富的维生素E、镁、亚油酸和必需脂肪酸，有助于强韧细胞膜，延缓表皮细胞衰老的速度。

　　丰胸

　　牛油果中含量丰富的不饱和脂肪酸，能增加胸部组织弹性；含有的维生素A能促进女性荷尔蒙分泌，维生素C能防止胸部变形，维生素E则有助胸部发育。

　　丰胸吃法：

　　牛油果半个，挖出果肉，加鲜奶250ml、核桃适量，搅打成汁饮用，可用蜂蜜调味。台湾美女萧蔷就是喝这种牛油果汁来丰胸的，其丰胸效果有目共睹。

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