长期睡眠不足如何调理皮肤？

核心提示：睡眠不足的状况相信大家都有过，那么睡眠不足皮肤会发黑是真的吗？长期睡眠不足皮肤如何调理？

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睡眠不足皮肤发黑是真的吗？

由于工作繁忙或是其它原因经常会熬夜，睡得比较晚，睡眠不足，从而导致皮肤越来越差。那么睡眠不足皮肤会变黑是真的吗？睡眠不足皮肤怎么保养？一起来看看！

睡眠不足，不仅影响健康，而且会使皮肤血流减慢、血管收缩、血瘀成斑、皮肤变成灰黑色。

不过，也有专家表示其实睡眠不足对于皮肤美白的影响并不是那么大的，皮肤之所以有鲜明的光泽，是因为皮肤的真皮和皮下组织微血管提供了足够的营养。

皮肤的新陈代谢在睡眠状态下最为旺盛。因为人体进入睡眠状态时，肌肉、内脏器官等的消耗都减少，其血管处于相对瓶颈状态，而皮肤血管则完全开放，血液可充 分到达皮肤，为其提供营养，进行自身修复和细胞更新，起到延缓皮肤衰老的作用。因此，睡眠不足的人容易导致很多的肌肤问题。

小编觉得不管睡眠不足会不会导致皮肤发黑，皮肤状况变差是肯定的，且为了健康着想，大家最好还是早点休息哦！

长期睡眠不足皮肤如何调理？

1.冷热交替洗脸

MM们一定要记住不管熬夜到多晚，睡前或起床后一定要花5至10分钟，用冷、热水交替洗脸，刺激脸部血液循环，可加快新陈代谢，可先用温热水洗去脸上油分和污垢，再使用冷水，接着再用温热水，反复几次。注意热水的温度不能超过40度。

2.涂眼霜

熬夜带来最大伤害的是眼部，所以不管熬到多晚，睡前必须彻底清洁眼部肌肤，再涂上含有精华素的眼霜，给眼睛补充足够的营养和水分，这样滴二天起床熊猫眼才不会那么严重。

3.醒肤产品

使用醒肤产品，醒肤产品的营养成分较高，能快速为肌肤补充能量，迅速恢复熬夜后的倦容，但这只是短暂的，长期睡眠不足会加快皮肤细胞老化，加速皱纹的出现。所以还是要尽量避免熬夜。

4.晚餐有讲究

皮肤在得不到充足睡眠的情况下，会出现水分和养分的过度流失，因此晚餐应多吃清淡的蔬菜水果、鱼等和补充一些含原青花素或含有甲壳素的保健品以利于皮肤恢复弹性和光泽，同时可消除黑眼圈和使皮肤白皙红润。忌食辛辣食物和酒精类饮料，最好不要抽烟。外用含胶元蛋白、甲壳素成分的护肤用品。

5.睡前需护理

熬夜过后倒头就睡是最不好的习惯。这时应先服用含天然膳食纤维的保健品，既能润燥又有助于睡眠。在彻底清洁皮肤后，喷上一层保湿喷雾，再涂上富含青瓜素、甲壳素、胶元蛋白等多种成分的面霜，不仅可以去死皮，还能修复皱纹令肌肤恢复光泽，效果显着。

睡眠不足的危害

1.脾气暴躁：当人们专注于某件事时，若被打断就会产生负面情绪。以色列研究人发现，睡眠不足会将这种负面情绪放大。

2.情绪低落：诺贝尔奖获得者丹尼尔·卡内曼在他的研究中发现，影响人们情绪的两大因素之一就是睡眠。此外，有研究证实，晚上睡眠质量好的人，情绪较为正面，反之则情绪不佳。

3.头痛（神经内科）：科学家至今仍无法找出头痛（神经内科）背后的原因，但研究发现，36%～58%睡眠不足的人醒来时会出现头痛症状。

4.体重增加：睡眠不足的人，体内激素会失衡，食欲增加，想吃高热量食物，控制冲动行为的能力也会降低。这些因素可能导致体重快速增加。

5.视物模糊：睡眠时间越少，越容易导致视觉偏差，视野暗、看不清，甚至出现幻觉。

6.反应迟缓：睡眠不足，也会让你对外界事物的反应变得迟钝。

7.口齿不清：根据研究，若连续36小时不睡觉，说话时容易重复使用相同的字词、速度缓慢、含糊不清，很像喝醉酒人说话的样子。

8.车祸风险高：缺觉的人开车，就像酒驾一样危险。

9.易得病：长时间睡不饱，身体的免疫力会下降。如果你经常被传染感冒（呼吸内科），很可能是睡眠不足惹的祸。研究显示，连续两星期每天睡眠不够7小时的人，感冒（呼吸内科）的风险是睡满8小时以上人的3倍。