核心提示：皮肤干燥是很常见的症状之一，引起皮肤干燥的原因有很多，其中最重要的原因就是身体内严重缺水，那么脸上起皮怎么快速消除？冬天脸上起皮用什么护肤品？下面就一起来看看吧！

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脸上起皮是什么原因？

原因一：身体内部缺少水分造成脱皮

正常情况下，脸上脱皮并不是一件性质多么严重的事情，甚至连病都谈不上，它主要是由于身体内部缺少水分而引起，当皮肤失去水分，会出现以下现象：表皮细胞像干燥过度的纸一样，边缘都卷起来，爱脱皮，所以要多补水。

原因二：强烈的紫外线造成脱皮

强烈的紫外线会伤害我们的皮肤，造成脸部脱皮现象。虽然现在是冬天，这个季节太阳不是很大，但还是有紫外线还是会伤害我们的皮肤。所以要注意防晒！

原因三：肤质问题造成脱皮

干性肌肤或者敏感肌肤，遇到干燥的冬季，本来就干的肌肤变得更加干燥，导致脱皮。而且如果真是由于过敏，病变或者接触了什么以前没有接触过的东西引起此类症状的话建议去医院咨询一下。

脸上起皮怎么快速消除？

1、化妆水保湿

如果脸上起皮了，就用化妆棉或者压缩纸浸透化妆水，然后在脸上敷10到15分钟，补水的同时还能软化角质层。敷完后的化妆棉也不要浪费哦，用来擦拭手部和手肘位置也能帮助保湿。

2、精华液保湿

保湿精华液无疑是保湿产品中的“王牌”，不仅能够帮助肌肤形成天然的保护膜，还能褪去脸上的小细纹。如果不舍得将精华液当面膜敷，那可以将少量的精华液混合在睡眠面膜中使用，使用完后在乳液中滴3-4滴保湿精油，这样的保湿效果就更好啦。

3、热毛巾保湿

每次敷面膜前，如果想要保湿效果更好，那就先用一条热毛巾覆盖在面膜上，这样不仅有利于水分和营养的渗入，还能帮助舒缓干燥肌肤。但是美白效果的面膜就不适合用热毛巾敷啦，因为美白成分很容易被高温溶解掉。

4、基础油保湿

如果经常使用还有霍霍巴油、葡萄籽油、橄榄油等成分的保湿产品，就不用担心脸上会起皮啦。在洗完澡后，趁着肌肤还未干时，将基础油当护肤乳液般涂抹，滋润保湿的效果绝对不输给保湿乳液哦。

5、用婴儿油来保湿

到了秋天，不仅仅只有脸上会起皮，关节或者膝盖上都会有起皮现象，这时候我们可以使用婴儿油来达到保湿效果。洗完澡后把婴儿油涂在起皮的位置，再加上轻轻的按摩促进吸收，马上就能达到很好的保湿效果哦。