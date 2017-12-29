核心提示：客户端读者李女士问：近期天气寒冷，我的皮肤特别干燥，长了不少痘痘。我已经很注意避免辛辣食物了，请问还要注意什么？

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冬季怎么润肤

客户端读者李女士问：近期天气寒冷，我的皮肤特别干燥，长了不少痘痘。我已经很注意避免辛辣食物了，请问还要注意什么？

首都医科大学附属北京中医医院皮肤科主任医师孙丽蕴解答：秋冬季人体皮脂腺分泌减弱，大部分皮肤问题由干燥引起。《素问·阴阳应象大论》中提到“燥胜则干”，燥邪表现在皮肤上的常见症状有紧绷干燥、瘙痒、脱屑、表皮呈碎瓷样纹路等。小腿前侧的皮肤一般最容易发生干燥，通常也最严重，因为此处“皮包骨头”，气血运行较少。

皮肤过敏的情况也很常见，原因有四：1.食用海鲜、坚果等导致的食物过敏；2.吸入花粉、尘螨等；3.化妆品、肥皂、合成纤维等造成的接触性过敏；4.紫外线、干燥气候导致的过敏。中医认为，过敏的人往往有湿热内蕴。很多人天生不是过敏体质，但食用海鲜、羊肉等食物伤及脾胃，导致湿热蕴于脾胃肝胆，也会导致过敏。过敏需三分治七分防。西医是通过实验找到过敏原，然后加以防范，或进行脱敏治疗，即让患者对特定过敏物质逐渐增加耐受性。中医则通过辨证论治的方法来调节体质，增强抗敏能力。



